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Criminosos assaltam casa de zagueiro do Porto, ameaçam família e roubam quase R$ 1 milhão

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 09.05.2026, 17:12:00 Editado em 09.05.2026, 17:22:48
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O zagueiro Jan Bednarek viveu literalmente uma noite de horrores nesta sexta-feira, em Portugal. Um grupo de criminosos invadiu sua casa e levou bens avaliados em cerca de 150 mil euros (algo em torno de R$ 930 mil). Além da perda material, o atleta e sua família ainda foram ameaçados com uma faca, segundo a imprensa portuguesa.

Os assaltantes entraram na residência por volta das 21h30 e foram surpreendidos pela chegada do atleta e de seus familiares, que haviam saído para jantar. Segundo o jornal Record, a ação foi rápida, e o bando escapou com dinheiro e vários pertences, entre os quais dois relógios Rolex.

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O periódico informou ainda que dirigentes do Porto foram à casa do jogador para prestar ajuda e acionaram a polícia logo após o episódio. Ninguém ficou ferido durante o assalto, mas a família do atleta ficou bastante abalada, e uma mudança de endereço está sendo cogitada.

Novos dados já foram divulgados sobre os assaltantes. De acordo com o Jornal de Notícias, o grupo era formado por quatro homens e uma mulher, e seus integrantes falavam espanhol. A polícia continua investigando o caso em busca de novas informações.

Bednarek desembarcou no futebol português nesta temporada e rapidamente se consolidou como um dos pilares da equipe. Ele entrou em campo em 48 oportunidades, balançou as redes rivais quatro vezes e contribuiu com uma assistência. Inclusive, foi o autor do gol do título português do Porto, conquistado na vitória por 1 a 0 sobre o Alverca.

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