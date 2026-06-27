Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Criciúma vence São Bernardo em confronto direto e alcança o terceiro lugar na Série B

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 27.06.2026, 18:17:00 Editado em 28.06.2026, 13:17:40
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Em duelo direto pelas primeiras posições, o Criciúma superou o São Bernardo por 1 a 0 e ampliou sua sequência invicta na Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, o time catarinense contou com gol de pênalti de Otero no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC), pela 15ª rodada.

O Criciúma está há dez jogos invictos sendo cinco vitórias e cinco empates. O time ainda não perdeu como mandante, sendo quatro vitórias e três igualdades no placar. Com a sequência, alcançou 27 pontos na terceira colocação, ultrapassando o próprio São Bernardo, que segue com 25, agora em quarto lugar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O São Bernardo vinha de longa sequência invicta. Nos últimos nove duelos, obteve seis triunfos. A última derrota tinha sido em 12 de abril, quando perdeu para o Fortaleza por 1 a 0. Vila Nova, com 28, e Novorizontino, com 27, formam o G-2, grupo que garante acesso direto à elite. O Sport, com 25, joga no domingo e pode alterar o posicionamento.

O Criciúma começou com ritmo forte e teve boas chegadas com Rodrigo, em cabeçada por cima, e Otero, que teve finalização dentro da área espalmada por Alex Alves.

Até que o time catarinense chegou pela esquerda e Willean Lepo reclamou de toque de mão após cruzamento. O VAR chamou e o árbitro marcou. Na cobrança, Otero bateu no meio do gol e deixou o Criciúma na frente do placar aos 25 minutos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mesmo vencendo, o Criciúma manteve o controle do jogo e teve chances para ampliar, mas parou em boas defesas de Alex Alves e também no travessão, quando Waguininho arriscou de fora da área.

Com dificuldade de criar jogadas e se infiltrar na defesa, o São Bernardo até tentou com chute de longe de Echaporã, mas sem perigo. Isso foi repetido por Rodrigo Ferreira e Daniel Davi.

Quem quase marcou outra vez foi o Criciúma. Após cruzamento, Marcelo Hermes chutou de primeira, mas parou na trave. O São Bernardo conseguiu responder com um pouco mais de perigo em bola parada. Fellipe Mateus cobrou falta e a bola passou por cima. Apesar de certa pressão e mais algumas tentativas, o placar não se alterou mais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na 16ª rodada, o Criciúma volta a campo no sábado, às 16h, quando pega o Sport novamente em casa. Na segunda-feira seguinte (6), às 19h, o São Bernardo visita o Vila Nova no Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 1 X 0 SÃO BERNARDO

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CRICIÚMA - Airton; César Martins, Rodrigo e Luciano Castán; Willean Lepo (Marcinho) Gui Lobo, Eduardo (Jean Irmer) e Marcelo Hermes; Otero (Jhonata Robert), Waguininho (Nicolas) e Fellipe Mateus (Romarinho). Técnico: Eduardo Baptista.

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Jemerson, Augusto e Pará; Foguinho (Marcão Silva), Dudu Miraíma (Hyoran) e Romisson; Echaporã (Lucas Rian), Felipe Garcia e Pablo Dyego (Daniel Davi). Técnico: Ricardo Catalá.

GOL - Otero, aos 25 minutos do primeiro tempo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CARTÕES AMARELOS - Eduardo, Jhonata Robert e Waguininho (Criciúma). Rodrigo Ferreira, Augusto e Romisson (São Bernardo).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Criciúma Futebol São Bernardo serie b
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV