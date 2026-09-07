Criciúma e Juventude fazem confronto direto pela liderança na abertura da 27ª rodada da Série B

A abertura da 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro promete pegar fogo na noite desta terça-feira (8). Com impacto direto no topo da tabela, o grande destaque é o confronto direto pela liderança entre Criciúma e Juventude no Estádio Heriberto Hulse.

Às 21h, o Criciúma entra em campo com a chance de recuperar a liderança após três rodadas longe do topo. Donos da mesma pontuação (47 pontos), os catarinenses enfrentam o atual líder gaúcho, que leva vantagem apenas no saldo de gols (13 a 9).

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O tropeço de qualquer um dos lados pode ser fatal, já que o Novorizontino surge na cola em terceiro com 46 pontos, seguido de perto pelo Vila Nova-GO, quarto colocado com 44.

Mais cedo, às 20h30, Cuiabá e Athletic-MG se enfrentam na Arena Pantanal de olho na aproximação com a zona de acesso. O time da casa ocupa o 13º lugar com 36 pontos, enquanto o time mineiro vem logo acima, em 11º com 37, cinco pontos atrás do CRB, equipe que fecha o G-6.

A rodada continua na quarta-feira (09) com cinco partidas. Às 19h30, o Novorizontino visita o Botafogo-SP, enquanto Fortaleza e Avaí duelam na Arena Castelão. Às 20h30, o América-MG recebe o Náutico no Independência e o Operário-PR pega o CRB no estádio Germano Krüger. O dia termina com Atlético-GO e Ceará no Antônio Accioly, às 21h30.

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O encerramento ocorre na quinta-feira (10) com mais três jogos. Às 19h30, o São Bernardo pega o Londrina e o Vila Nova faz o clássico contra o Goiás no OBA. Às 21h30, Sport e Ponte Preta fecham a 27ª rodada na Ilha do Retiro.