Criciúma bate Sport, amplia sequência invicta para 11 jogos e se firma no G6 da Série B

O Criciúma, mais uma vez, mostrou sua força no estádio Heriberto Hülse. Na tarde deste sábado (04), o time catarinense recebeu o Sport, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e com gol de Waguininho, superou o time nordestino por 1 a 0.

Com o resultado, além de chegar a uma sequência de três vitórias consecutivas e 11 jogos de invencibilidade, o Criciúma foi a 30 pontos e saltou para a vice-liderança da competição nacional, ao menos de maneira provisória.

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Do outro lado, o Sport, antes concorrente à liderança, chegou a duas derrotas consecutivas, cinco jogos sem vitória e estacionou em 25 pontos, se complicando na briga por vaga no G6.

Sem tempo a perder, as equipes já se preparam para a disputa da 17ª rodada da Série B. Na quarta-feira (8), o Criciúma vai até o Moisés Lucarelli para encarar a Ponte Preta, a partir das 20h. Já na sexta-feira (10), é a vez do Sport receber o Botafogo-SP, na Ilha do Retiro.

O duelo direto começou agitado no interior catarinense. Após um equilíbrio inicial, o Criciúma passou a dominar mais as ações ofensivas e quase abriu o placar aos 10 minutos, com Marcelo Hermes, que mandou de cabeça para boa defesa de Thiago Couto.

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Logo depois, aos 13, Waguininho fez boa jogada e mandou para o fundo do gol. Porém, após análise do VAR, o gol foi anulado por impedimento do atacante. A pressão do time da casa, entretanto, surtiu efeito, e novamente com o camisa 13.

Aos 18, Willean Lepo cruzou na medida para Waguininho, que de cabeça mandou no canto, viu o VAR analisar o lance mais uma vez, mas desta vez confirmar o gol e colocar o Criciúma à frente no marcador. Já aos 38, Lepo mandou de cabeça e viu Marcelo Ajul evitar o segundo em cima da linha e levar o Sport para o intervalo com apenas um de desvantagem no placar.

Na volta para a segunda etapa, o time pernambucano passou a chegar mais ao setor de ataque, mas sem objetividade, já que o Criciúma se fechou completamente na defesa e não deu muitas chances ao adversário, que quase sofreu mais um gol aos 23, quando Willean Lepo fez mais um grande cruzamento para Fellipe Mateus, que mandou rente ao gol.

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Buscando o empate, o Sport até criou boas chances com Zé Marcos, Felipinho e Perotti, mas pecou na pontaria. Do outro lado, o time da casa apostou nos contra-ataques, que também não tiveram objetividade.

Nos minutos finais, o time pernambucano ainda teve a chance de empatar aos 48, com Barletta, que parou em milagre de Airton, que salvou mais uma tentativa do atacante aos 50 e garantiu a vitória catarinense.

FICHA TÉCNICA

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CRICIÚMA 1 X 0 SPORT

CRICIÚMA - Airton; Luciano Castán, Rodrigo e César Martins (Bruno Alves); Willean Lepo, Thiaguinho (Jean Irmer), Gui Lobo (Cauê) e Marcelo Hermes; Fellipe Mateus, Waguininho (Romarinho) e Otero (Jhonata Robert). Técnico: Eduardo Baptista.

SPORT - Thiago Couto; Benevenuto, Marcelo Ajul (Marlon Douglas) e Zé Marcos; Madson (Augusto Pucci), Pedro Martins (Fábio Matheus), Carlos de Pena (Iury Castilho), Biel (Yago Felipe) e Felipinho; Chrystian Barletta e Perotti. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

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GOL - Waguininho, aos 28 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Thiaguinho, Waguininho, Marcelo Benevenuto, Pedro Martins, Chrystian Barletta, César Martins, Jean Irmer,

RENDA - R$ 220.280,00.

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PÚBLICO - 11.047 torcedores.

ÁRBITRO - Bruno Pereira Vasconcelos (BA).

LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).