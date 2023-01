Criciúma apresenta o atacante Éder, ex-São Paulo: 'Sonhei com esse momento'

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Depois de longa negociação, Éder foi anunciado pelo Criciúma na última terça-feira. Uma semana depois do acerto, o atacante foi apresentado oficialmente pelo time nesta segunda-feira. Ele retorna ao clube catarinense após 18 anos longe. O contrato assinado tem validade de dois anos.

continua após publicidade .

De volta ao seu clube formador, Éder irá vestir a camisa 23 do aurinegro. Ao lado do presidente Vilmar Guedes e da mulher e dos dois filhos, o atacante revelou que sonhou com a volta ao clube e prometeu seriedade e dedicação. O jogador já revelou que será seu último clube na carreira.

"Sonhei com esse momento. Depois de 18 anos estou de volta ao clube que me revelou. Fico feliz e emocionado em vestir novamente essa camisa e também ansioso em ver o Majestoso lotado. Obrigado pelo carinho de todos. Vamos trabalhar com muita seriedade e dedicação para fazermos uma grande temporada", disse o atacante.

continua após publicidade .

Éder tem 36 anos e foi revelado pelo Criciúma, no qual ficou entre 2004 e 2005, anotando dez gols. O jogador fez toda sua carreira no exterior - com passagens de destaque pela Internazionale, da Itália, e Jiangsu Sunning, da China - chegou a defender a seleção da Itália.

Em 2021, voltou para o Brasil e defendeu o São Paulo. Em duas temporadas, foram 75 jogos com a camisa tricolor e 11 gols marcados.

O atacante ainda não tem data para estrear no Campeonato Catarinense, no qual o Criciúma empatou por 1 a 1 com a Chapecoense no último domingo. A equipe se prepara para enfrentar o Marcílio Dias, na quinta-feira, pela 5ª rodada. O clube é o quarto colocado, com cinco pontos.