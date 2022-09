Criança é xingada por torcedores após celebrar gol do Corinthians

(via Agência Estado)

A partida terminou empatada por 1 a 1

Mais uma cena chocante marcou a rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o clássico entre São Paulo e Corinthians neste domingo, no Morumbi, uma criança foi xingada por torcedores são-paulinos após comemorar o gol de Yuri Alberto que inaugurou o marcador no estádio. A partida terminou empatada por 1 a 1.

O caso aconteceu em um dos camarotes do estádio do Morumbi. A criança é corintiana e foi acompanhada pelos pais para acompanhar o jogo no local. Quando Yuri Alberto fez o gol corintiano, o menino de cerca de seis anos vibrou e gerou incômodo em torcedores são-paulinos que compartilhavam o mesmo espaço. A informação foi originalmente publicada pelo site GE.com.

Poucos minutos depois, o São Paulo chegou ao gol de empate com Eder. Foi a vez dos são-paulinos revidarem a provocação e xingarem a criança. O clima esquentou, houve trocas de empurrões e dedos em riste.

Os pais e a criança, assim como os torcedores do São Paulo que protagonizaram a discussões, foram retirados das dependências do Morumbi para evitar que a briga persistisse.

Recentemente, no jogo entre Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque, um rapaz com a camisa do Flamengo foi expulso e teve a camisa arrancada após ser descoberto "infiltrado" na torcida organizada da equipe alviverde. Em São Paulo, é vedada pelo órgãos de segurança a entrada de torcedores rivais em clássico. Apenas a torcida do time mandante é liberada para acompanhar esses jogos.

