Criança atacada por onça-parda passa por cirurgia e segue estável

Uma criança de apenas 8 anos foi atacada por uma onça-parda enquanto fazia uma trilha na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Após o incidente, ela foi submetida a uma cirurgia e permanece em estado estável sob os cuidados da equipe médica.

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Na manhã de sexta-feira (15), a menina foi transferida para o Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), em Brasília, onde recebeu atendimento especializado da equipe de cirurgia plástica. Conforme informações da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), ainda não há previsão de alta para a paciente.

O ataque ocorreu quando a criança retornava de uma trilha para uma cachoeira no Santuário Volta da Serra. Ela estava acompanhada pelos pais e por um funcionário da Fazenda Volta da Serra. A onça saltou sobre a menina, mas foi afugentada pelos adultos presentes, que conseguiram interromper o ataque, fazendo com que o animal fugisse para a mata.

"Assim que a onça saltou sobre a criança, seus pais e o funcionário da fazenda interromperam o ataque, e o animal fugiu para a mata. A vítima, ferida no rosto, recebeu pronto atendimento e foi encaminhada ao Hospital Municipal de Alto Paraíso, com o apoio da equipe operacional do parque", informou a fazenda, em nota.

Investigação e Medidas de Segurança

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Após o incidente, a médica responsável pelo atendimento inicial solicitou a transferência da criança para uma unidade com maior suporte de complexidade, resultando em sua remoção para Brasília. Em resposta ao ataque, as visitas ao local foram temporariamente suspensas para que uma investigação detalhada possa ser conduzida.

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Com informações da Agência Brasil