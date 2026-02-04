Crespo muda o jogo, São Paulo busca empate pelo Brasileirão e amplia crise no Santos

Enquanto Juan Pablo Vojvoda se vê cada vez mais pressionado no comando do Santos, Hernán Crespo ganha fôlego no São Paulo ao mostrar capacidade para mudar um panorama adverso e encontrar soluções para buscar um empate por 1 a 1, em clássico disputado nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Em um jogo muito faltoso e com pouca inspiração, Santos e São Paulo criaram chances para balançar mais vezes as redes. O primeiro tempo foi mais afeito aos mandantes, apesar de certo equilíbrio. Já o segundo teve domínio tricolor, conquistado graças às substituições promovidas pelo treinador, como as entradas de Lucas Moura e Luciano ao se desfazer do esquema com três zagueiros.

Foi o sétimo jogo seguido do Santos sem vitória. Nesta temporada, foram disputadas somente oito partidas. O futuro de Vojvoda está em xeque.

O São Paulo chega a quatro pontos no Brasileirão, enquanto o Santos soma seu primeiro ponto no torneio nacional. O time tricolor volta a campo no próximo sábado, às 20h30, para medir forças com o Primavera de Indaiatuba, no MorumBis, pelo Campeonato Paulista. Já o conjunto santista duela com o Noroeste no domingo, às 16h, em Bauru, em briga direta contra a degola.

O Santos começou melhor do que o São Paulo e criou mais alternativas ofensivas. Os visitantes, ao repetir o esquema de três zagueiros, priorizou um jogo mais cadenciado, mas apresentava dificuldades de sair do campo de retaguarda.

Aos poucos, o São Paulo conseguiu equilibrar um pouco mais o clássico. Ambos os times levaram certo perigo, mas o gol não parecia próximo. O excesso de faltas prejudicou o desempenho das duas partes.

Aos 30 minutos, quando o jogo foi interrompido para a hidratação dos atletas, torcedores do Santos iniciaram uma sequência de protestos direcionados ao comandante do clube, Marcelo Teixeira, pondo fim por alguns instantes no silêncio prometido ao longo do primeiro tempo.

Depois do reinício do duelo, Tapia e Bobadilla armaram uma tabela pela esquerda da grande área que arrancou suspiros dos torcedores. O atacante tentou chutar cruzado, mas a bola passou paralelamente à meta de Brazão.

Rafael também teve de fazer uma importante defesa no acréscimo após finalização de Barreal. Pouco depois, o goleiro tricolor não colaborou com seu time. Aos 50, Frías chutou de longe, Rafael deu rebote e seu xará Zé Rafael anotou dentro da grande área para colocar o Santos em vantagem.

O jogo continuou bastante físico no segundo tempo, com entradas fortes e passíveis de cartão. O São Paulo se mostrou mais disposto e insistiu na busca pelo empate, especialmente após as mudanças táticas feitas por Crespo.

O argentino sacou um zagueiro para colocar Lucas Moura em campo. Foi dele o cruzamento, partindo do lado direito, que encontrou Calleri pronto para cabecear e deixar tudo igual no placar da Vila, aos 21.

O Santos não conseguiu se encontrar na segunda parte. A partida, antes truncada, ficou mais franca, com pressa e jogadas de velocidade dos dois times. Apesar dos sintomas de mais gols, o resultado final ficou no 1 a 1.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 X 1 SÃO PAULO

SANTOS - Gabriel Brazão; Mayke, Adonis Frías (João Basso), Luan Peres e Escobar; Zé Rafael (Miguelito), João Schmidt e Gabriel Menino (Bentempo); Barreal (Rollheiser), Gabigol e Rony (Lautaro Díaz). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

SÃO PAULO - Rafael; Alan Franco (Lucas Moura), Arboleda e Sabino; Maik (Ferraresi), Bobadilla (Luan), Danielzinho, Pablo Maia (Marcos Antônio) e Enzo Díaz; Tapia (Luciano) e Calleri. Técnico: Hernán Crespo.

GOLS - Zé Rafael, aos 50 minutos do 1º tempo; Calleri, aos 21 do 2º tempo.

CARTÕES AMARELOS - Frías, Zé Rafael, Escobar, João Schmidt, Rony e Alan Franco.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (Fifa-RS).

PÚBLICO - 10.280 torcedores.

RENDA - R$ 602,735,63.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).