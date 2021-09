Crespo deve mudar escalação do São Paulo para duelo contra o líder Atlético-MG

Da Redação

O São Paulo iniciou a semana com a intenção de somar nove pontos nos três jogos consecutivos que tinha programados para o Morumbi: Atlético-GO, América-MG e Atlético-MG. O empate sem gols diante dos americanos já quebrou as previsões e outro resultado que não seja um triunfo diante do líder do Campeonato Brasileiro, neste sábado, às 21h, vai trazer problemas para o ambiente tricolor. Para tentar evitar esta pressão, o técnico Hernán Crespo poderá fazer até cinco alterações na equipe.

Na defesa, Léo, após cumprir suspensão, volta ao time, o que deverá permitir ao treinador escalar o time no 3-5-2, abandonado nas últimas duas rodadas. Galeano vai continuar na lateral-direita, pois o titular Igor Vinícius vai manter repouso por causa da pancada que sofreu na região do olho.

No meio-de-campo, Liziero deve retornar, após ficar na reserva, enquanto Igor Gomes e Pablo, com participação pífia diante do América, ficarão no banco, mas Éder e Marquinhos deverão ser as opções imediatas em caso de necessidade. Luciano, que teve uma inflamação ocular, treinou normalmente e deverá retornar ao ataque.

Uma escalação provável do São Paulo poderá formar com: Tiago Volpi; Arboleda, Miranda e Léo; Galeano, Luan, Liziero, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara; Luciano e Rigoni.