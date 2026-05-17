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CRB vence na Ilha do Retiro e quebra invencibilidade do Sport na Série B

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 17.05.2026, 22:54:00 Editado em 17.05.2026, 23:06:58
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O CRB venceu o Sport pelo placar de 2 a 1, na noite deste domingo (17), na Ilha do Retiro, em Recife (PE), pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, quebrando a invencibilidade do time pernambucano na competição. O time alagoano construiu a vitória com gols de Mikael e Danielzinho, aproveitando os erros de marcação e de saída de bola do adversário.

A derrota em casa manteve o Sport estacionado nos 16 pontos, fazendo o clube cair para o terceiro lugar e perder a chance de assumir a liderança da Série B, no lugar do São Bernardo, com 17. O Náutico é vice-líder com os mesmos 16 pontos e com vantagem no número de vitórias: 5 a 4. O CRB, por sua vez, alcançou a marca de 11 pontos, subindo para a 13ª colocação na tabela e abrindo distância das posições de descenso.

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O Sport volta a campo na próxima quarta-feira (20), às 21h, quando enfrenta o Fortaleza na Arena Castelão, pelo confronto de ida das semifinais da Copa do Nordeste. Na Série B, pela 10ª rodada, vai pegar o Juventude, em Caxias do Sul (RS), no sábado (23).

O CRB terá uma semana de preparação e jogará apenas no domingo (24), às 16h30, diante da Ponte Preta, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela décima rodada da Série B.

O primeiro tempo foi amplamente dominado pelo CRB, que se impôs fisicamente e criou as melhores oportunidades. O goleiro Thiago Couto precisou intervir em três finalizações perigosas do ataque alagoano para evitar a abertura do placar.

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A insistência dos visitantes surtiu efeito aos 39 minutos, quando Dadá Belmonte finalizou de dentro da área, Thiago Couto espalmou para o meio e o atacante Mikael aproveitou o rebote para chutar forte e estufar as redes. Em sinal de respeito ao ex-clube, o atleta não comemorou. O Sport demonstrou falhas de criação e foi vaiado pela torcida no intervalo.

Na etapa complementar, o CRB manteve o ritmo e ampliou a vantagem logo aos 13 minutos. Hereda avançou pelo setor direito e fez um passe rasteiro para Danielzinho finalizar dentro da grande área, o chute desviou em Marcelo Benevenuto, mas o próprio Danielzinho pegou a sobra e chutou rasteiro para o fundo do gol.

Após o segundo gol, o Sport promoveu alterações sob vaias e tentou reagir em uma finalização de bicicleta de Iury Castilho defendida por Vitor Caetano. O gol dos mandantes saiu aos 32 minutos, quando Zé Lucas acionou Augusto Pucci, que cruzou rasteiro, a defesa do CRB falhou e Iury Castilho roubou a bola para servir Perotti, que finalizou de carrinho para diminuir o marcador. Apesar da pressão final, o Sport não evitou a derrota diante de mais de 18 mil torcedores.

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FICHA TÉCNICA

SPORT 1 X 2 CRB

SPORT - Thiago Couto; Madson (Pucci), Zé Marcos, Marcelo Benevenuto e Felipinho; Zé Lucas, Biel e De Pena (Yago); Clayson (Edson Lucas), Perotti e Marlon Douglas (Gustavo Maia/Iury Castilho). Técnico: Márcio Goiano.

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CRB - Vitor Caetano; Hereda, Henri, Fábio Alemão e Lucas Lovat; De Lucca (Danielzinho), Crystopher e Pedro Castro (Luizão); Thiaguinho (Douglas Baggio), Mikael (Luiz Phellype) e Dadá Belmonte (Bressan). Técnico: Eduardo Barroca.

GOLS - Mikael, aos 39 minutos do primeiro tempo; Danielzinho, aos 13, e Perotti, aos 32 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Madson e Zé Lucas (Sport); Hereda, Fábio Alemão, Lucas Lovat e Danielzinho (CRB).

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ÁRBITRA - Edina Alves Batista (SP).

RENDA - R$ 516.708,00.

PÚBLICO - 18.444 torcedores.

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LOCAL - Ilha do Retiro, em Recife (PE).

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