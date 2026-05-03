CRB vence América-MG de virada, afunda rival e mostra poder de reação no Z-4 da Série B

O CRB venceu o América-MG por 2 a 1, de virada, na noite deste domingo (3), pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada na Arena Independência e marcou um confronto direto entre as duas equipes que ocupavam as últimas posições da tabela de classificação.

Com o resultado positivo, o time alagoano chegou aos cinco pontos e subiu para a 18ª colocação, iniciando uma reação dentro da zona de rebaixamento. Já o Coelho permanece na lanterna da competição, somando apenas dois pontos conquistados após sete partidas disputadas no torneio nacional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na próxima rodada, o América-MG viaja até Recife para enfrentar o Náutico, no domingo (10), às 16h. No mesmo dia, o CRB recebe o Operário-PR em Maceió, buscando manter a sequência de vitórias para tentar deixar as últimas posições da tabela.

O primeiro tempo começou com o América-MG exercendo pressão e abrindo o placar aos 9 minutos de jogo. Após cobrança de falta de Paulinho pela esquerda, a defesa regatiana falhou e Emerson completou para a rede, em gol confirmado pelo VAR após análise de impedimento.

O CRB buscou o empate aos 41 minutos da etapa inicial, após Douglas Baggio acertar o travessão em finalização de fora da área. No rebote da jogada, Dadá Belmonte aproveitou a sobra e finalizou com precisão no canto esquerdo do goleiro Gustavo para igualar o marcador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na segunda etapa, o confronto ganhou em equilíbrio com chances desperdiçadas por ambos os lados em transições rápidas. O América-MG quase retomou a vantagem com Segovinha, enquanto o CRB respondeu em cabeçada perigosa de Guilherme Estrella e investidas constantes de Lucas Lovat.

A virada do Galo foi consolidada aos 38 minutos do segundo tempo em um lance de cruzamento na área. O atacante Guilherme Pato recebeu pela ponta esquerda e levantou a bola, que atravessou toda a extensão da pequena área sem desvios e terminou no fundo do gol mineiro.

FICHA TÉCNICA

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

AMÉRICA-MG 1 X 2 CRB

AMÉRICA-MG - Gustavo; Léo Alaba, Nathan, Emerson e Paulinho; Yago Santos (Jhonatan Lima), Felipe Amaral (Alê) e Eduardo Person (Yago Souza); Segovinha (Kaique), Thauan e Mastriani (Willian Bigode). Técnico: Roger Silva.

CRB - Matheus Albino; Hereda, Wallace, Henri e Lucas Lovat; De Lucca, Pedro Castro (Guilherme Estrella) e Danielzinho; Douglas Baggio (Thiaguinho), Mikael (Luiz Phellype) e Dadá Belmonte (Guilherme Pato). Técnico: Eduardo Barroca.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

GOLS - Emerson Santos, aos 10, e Dadá Belmonte, aos 41 minutos do primeiro tempo. Guilherme Pato, aos 38 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Nathan, Paulinho, Thauan e Felipe Amaral (AME); Guilherme Estrella, Douglas Baggio, Danielzinho e Mikael (CRB)

ÁRBITRO - Alisson Sidnei Furtado (TO)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)