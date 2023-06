CRB supera o Guarani em Campinas em retorno do técnico Daniel Paulista pela Série B

Em seu retorno ao CRB, o técnico Daniel Paulista não poderia ter começado melhor. Neste domingo, o time alagoano visitou o Guarani, pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e venceu por 1 a 0, com gol de Anderson Conceição, ainda no primeiro tempo. A partida foi realizada no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

continua após publicidade

Com o resultado, o CRB, embora siga na zona de rebaixamento, ganhou respiro, pois chegou a oito pontos, em 17º lugar. O primeiro fora do Z-4 é a Chapecoense, 16ª com nove pontos. O CRB, porém, tem um jogo a menos, ainda pela primeira rodada, diante do Sport.

Já o Guarani perdeu invencibilidade de quatro jogos. Como vinha de três empates seguidos, agora está há quatro jogos sem vencer. Com 15 pontos, aparece na décima colocação.

continua após publicidade

Jogando em casa, o Guarani começou de forma muito ofensiva e criou várias chances em poucos minutos. Em jogada de escanteio, Alan Santos mergulhou na pequena área, mas Diogo Silva fez grande defesa. Logo depois, Derek aproveitou falha do goleiro e quase marcou no rebote, mas Diogo Silva se recuperou e defendeu.

Em mais uma chance, Isaque fez boa jogada na direita e cruzou na cabeça de Isaque, que cabeceou para o chão e exigiu nova defesa do goleiro. Isaque teve nova oportunidade de abrir o placar ao receber passe de Matheus Barbosa. Livre na grande área, ele isolou e perdeu grande chance.

Até que aos 13 minutos, o CRB abriu o placar logo em sua primeira chegada. Juninho Valoura cobrou escanteio na primeira trave e Anderson Conceição apareceu bem para cabecear firme e marcar.

continua após publicidade

Aos 32 minutos, o Guarani até balançou a rede com Derek, mas o árbitro foi chamado ao VAR e marcou interferência de Régis, que estava impedido, no começo da jogada. Nos acréscimos, Derek levou perigo ao desviar cruzamento, mas não conseguiu o empate.

O time paulista seguiu buscando o gol de empate no segundo tempo. Derek e Diogo Mateus arriscaram, mas sem sucesso. Em boa chance, Diogo Mateus fez cruzamento e Alan Santos desviou, mas Diogo Silva evitou o gol.

Com dificuldades para furar a defesa, o Guarani abusou dos cruzamentos e tentativas de jogadas individuais. No final, Diogo Mateus teve falta perigosa, mas mandou na barreira. No rebote, Matheus Bueno finalizou, mas longe do gol. Apesar da pressão, o Guarani não conseguiu evitar a derrota.

continua após publicidade

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira pela 11ª rodada. Às 19h, o Guarani faz duelo paulista diante do Novorizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Um pouco mais tarde, às 21h30, o CRB recebe o Mirassol, no Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

continua após publicidade

GUARANI 0 X 1 CRB

GUARANI - Tony; Diogo Mateus, Lucão, Alan Santos e Diego Porfírio (Mayk); Matheus Barbosa (Bernardo), Matheus Bueno (João Victor), Régis (Bruninho) e Isaque (Neilton); Bruno José e Derek. Técnico: Bruno Pivetti.

CRB - Diogo Silva; Saimon, Fábio Alemão e Anderson Conceição; Matheus Ribeiro, Lucas Lima (Falcão), Juninho Valoura, João Paulo (Christian Eto'o) e Guilherme Romão (Hereda); Renato (Edimar) e Rômulo (Everson). Técnico: Daniel Paulista.

continua após publicidade

GOL - Anderson Conceição, aos 13 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Afro Rocha de Carvalho Filho (PB).

CARTÕES AMARELOS - Diogo Mateus, Lucão e Bruninho (Guarani); Fábio Alemão, Saimon e Lucas Lima (CRB).

RENDA - R$ 129.210,00.

PÚBLICO - 3.906 pagantes (4.846 presentes).

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.