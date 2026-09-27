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CRB atropela Cuiabá em duelo direto e encosta no pelotão de cima da Série B

Escrito por (via Agência Estado)
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Após a decepcionante derrota para a lanterna Ponte Preta, o CRB se apegou na força de sua torcida para se recuperar na Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo (27), o time alagoano voltou ao Rei Pelé para encarar o Cuiabá, pela 30ª rodada da competição nacional, e com um domínio em toda a partida, superou o rival direto por 3 a 0.

Não fosse o goleiro João Carlos, do time mato-grossense, que operou ao menos seis defesas decisivas, o resultado poderia ter sido ainda maior para o CRB, que foi a 48 pontos e assumiu a sétima colocação, apenas um atrás do Atlético-GO, que abre o G6.

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Do outro lado, o Cuiabá, que sofreu sua pior derrota na Série B deste ano, viu cair uma sequência de três jogos de invencibilidade e estacionou na parte intermediária da tabela de classificação e ostenta 43 pontos.

Sem tempo a perder, as equipes já se preparam para a disputa da 31ª rodada da segunda divisão do Nacional. Na sexta-feira (02), o CRB vai ao Primeiro de Maio para encarar o São Bernardo, a partir das 19h30. Já no sábado (03), às 17h, é a vez do Cuiabá receber a Ponte Preta, na Arena Pantanal.

O duelo direto começou agitado em Maceió. Nos minutos iniciais, o Cuiabá até esboçou uma pressão na saída de bola do time da casa, mas quem conseguiu ser mais objetivo foi o CRB. Logo aos cinco minutos, Hereda recebeu lindo passe de Crystopher e cruzou rasteiro para Danielzinho, que de primeira, mandou para o fundo do gol e abriu o placar.

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Melhor em campo, o time alagoano quase voltou a balançar as redes aos 14, com Crystopher, que parou em grande defesa de João Carlos, que pegou mais uma no minuto seguinte, em tentativa de Dadá Belmonte. O goleiro do Cuiabá trabalhou novamente aos 22, em cabeceio de Mikael, que mandou uma bomba aos 26, mas parou em João Carlos em novo milagre.

Desde então, o CRB continuou com a posse de bola, mas pecou na objetividade e só voltou a levar perigo aos 46, novamente com Danielzinho, que pegou sobra de escanteio da entrada da área e carimbou o travessão.

Na volta para a segunda etapa, o cenário se repetiu. O Cuiabá trocou peças, mas seguiu sem conseguir produzir, enquanto o CRB, logo aos quatro minutos, conseguiu ampliar o marcador com Crystopher, que recebeu pivô de Mikael da entrada da área e mandou colocado no ângulo, sem chances para João Carlos.

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Artilheiro da Série B 2026, Mikael tentou deixar o dele mais uma vez aos 13, em novo cabeceio, mas João Carlos voltou a brilhar. Do outro lado, os visitantes criaram a primeira chance de perigo aos 20, com Wesley Dias, que parou em Victor Caetano. Logo depois, aos 29, o goleiro operou mais um milagre em chute de Vinícius Peixoto, mandando para escanteio decisivo para o CRB.

Mikael dividiu na entrada da área, roubou a bola e lançou para Crystopher, que ajeitou para Geovane mandar uma bomba, no canto, ampliando o marcador para o time da casa. O placar poderia ter sido ampliado com Vinícius Barata em outras três oportunidades, mas o atacante pecou na direção.

Nos minutos finais, o time alagoano ainda seguiu ao ataque e ainda teve uma grande chance com Lyncon, de cabeça, mas o zagueiro mandou para fora e o duelo foi encerrado com 3 a 0 para o CRB no marcador.

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FICHA TÉCNICA

CRB 3 X 0 CUIABÁ

CRB - Vitor Caetano; Hereda, Bressan, Lyncon e Reverson (Lucas Lovat);

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Pedro Castro, Crystopher e Danielzinho (Geovane); Thiaguinho (Vinícius Barata), Dadá Belmonte (Ygor Catatau) e Mikael (Douglas Baggio). Técnico: Fábio Matias.

CUIABÁ - João Carlos; Luís Soares, Calebe e Vitor Mendes; Igor Inocêncio (Wesley Dias), Raul, David Miguel (Luiz Otávio) e Lorenzo; Kauan Cristtyan (Vinícius Peixoto), Jean Dias (Rodrigo Rodrigues) e Fábio Gomes (Pedro Henrique). Técnico: Eduardo Barros.

GOLS - Danielzinho, aos cinco minutos do primeiro tempo. Crystopher, aos quatro, e Geovane, aos 29 minutos do segundo tempo.

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CARTÕES AMARELOS - Calebe, Vitor Mendes, Hereda, Igor Inocêncio, Lorenzo, Luís Soares

RENDA E PÚBLICO - Não Divulgados.

ÁRBITRO - Gustavo Ervino Bauermann (SC).

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LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

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CRB Cuiabá Futebol serie b
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