Craque Neto lembra gol marcado contra o Apucarana; veja aqui

O craque Neto postou nesta quarta-feira (28) um vídeo dos seus tempos de jogador de futebol, citando Apucarana, no Paraná. O apresentador do programa "Os Donos da Bola", na Band, fez uma postagem no Twitter de uma partida do Matsubara, de Cambará, no Norte Pioneiro, no então Estádio Bom Jesus da Lapa, atual Olímpio Barreto, quando ele marcou um dos gols da vitória do time visitante pelo Campeonato Paranaense.

"A qualidade da imagem não ajuda muito, mas vai aí um gol que fiz contra o Apucarana, jogando pelo Matsubara, no Campeonato Paranaense de 95. Ficamos em terceiro lugar no Estadual com a ajuda do apito", escreveu.

A partida do gol divulgado pelo craque Neto terminou em 2 a 0 para o Matsubara contra o então Apucarana Atlético Clube (AAC). Neto marcou o segundo gol da vitória, quase no final da partida. Ele avançou em velocidade pela esquerda e encobriu o goleiro.

No segundo turno, Matsubara voltou a vencer o Apucarana por 2 a 1, com gols de Marcão e novamente Neto. Hamilton descontou para o Apucarana. O jogo foi disputado no Estádio do Café.

Fundada na cidade de Cambará em 14 de dezembro de 1974 pela família Matsubara, que sempre esteve ligada à agricultura, a Sociedade Esportiva Matsubara foi uma tradicional equipe do Paraná. Disputou o campeonato regional da primeira divisão a partir de 1976, quando conquistou o torneio de acesso. O clube não existe mais.

Neto, que marcou história no Corinthians, aceitou o convite e defendeu as cores do time paranaense em1995.

#futebolraiz pic.twitter.com/fpJSbRuu71 — Craque Neto (@10neto) June 29, 2023









