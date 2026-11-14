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FUTURO PRESIDENTE?

Craque Neto cogita concorrer à presidência do Corinthians em 2029 e projeta arrecadação bilionária

Apresentador e ex-camisa 10 afirma que já recusou convites para ser vice-presidente

Escrito por Da Redação
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Craque Neto cogita concorrer à presidência do Corinthians em 2029 e projeta arrecadação bilionária
Autor Neto relatou que já recebeu convites para integrar chapas como vice-presidente em duas oportunidades distintas - Foto: - Reprodução

O ex-jogador e atual apresentador e comentarista esportivo Craque Neto revelou que avalia a possibilidade de lançar sua candidatura à presidência do Corinthians em 2029. Ídolo histórico da torcida alvinegra, o antigo camisa 10 explicou que planeja encerrar sua trajetória na televisão por volta de 2030 e, na sequência, ingressar ativamente na vida política do clube do Parque São Jorge.

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Durante entrevista concedida à revista Placar, Neto relatou que já recebeu convites para integrar chapas como vice-presidente em duas oportunidades distintas, incluindo a gestão de Augusto Melo e o próximo pleito eleitoral do clube, mas optou por declinar de ambas as propostas. Ao justificar sua recusa e projetar o futuro, o apresentador explicou: "Fui convidado a ser vice em duas gestões, mas disse não. Do Augusto Melo e agora, nessa próxima eleição. Primeiro porque não tem salário, segundo porque eu não vou largar o meu trabalho para ser vice de um clube do jeito que está. Mas, em 2029, pode ser. Dependendo do que o presidente que ganhar agora for fazer, eu posso ser candidato".

Além do fator profissional, o comentarista destacou uma exigência que considera indispensável para oficializar sua entrada na corrida presidencial, defendendo que os sócios vinculados ao programa Fiel Torcedor tenham direito a voto nas eleições internas. Sobre esse cenário, Neto pontuou: "Desde que o Fiel Torcedor possa votar. Aí eu ganho a eleição. De qualquer um. Mas para eu ser candidato, não posso estar trabalhando na TV. Tenho que estar aposentado".

Ao projetar os rumos de uma eventual administração sob seu comando, o ex-atleta garantiu que promoveria uma profunda reestruturação financeira no Corinthians, instituição que atualmente atravessa um momento econômico delicado. Confiante na capacidade de reorganizar as contas alvinegras, o apresentador concluiu: "Se eu for presidente do Corinthians, em três anos eu deixo o Corinthians em situação bem diferente do que está. Primeiro porque arrecado R$ 1 bilhão e gasto R$ 500 milhões. Segundo, não vou roubar. Tenho certeza que seria um grande presidente e acho que vou ser".

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Arrecadação Corinthians Craque Neto futebol brasileiro gestão esportiva presidência
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