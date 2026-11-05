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CR7 x Messi: despedida de craques das seleções destoa e vai da idolatria à melancolia

Escrito por José Edgar de Matos (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A eterna disputa entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo ganhou mais um capítulo na manhã desta quinta-feira. O craque português anunciou a aposentadoria da seleção por intermédio de um vídeo nas redes sociais, um cenário frio na comparação de como o argentino se despediu da Argentina.

Cristiano Ronaldo leu um discurso de cinco minutos. O camisa 7 estava só em uma sala e agradecia pelo período, enquanto imagens da trajetória se sobrepuseram ao astro na publicação desta manhã nas redes sociais.

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Em contrapartida, Messi se despediu diante de 80 mil pessoas no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, e ao lado de emocionados companheiros. O capítulo final foi coroado com um gol de pênalti no amistoso contra Benin, que terminou com vitória argentina por 3 a 0.

Segundo a imprensa portuguesa, o adeus foi antecipado a fim de evitar a convocação para os jogos da Liga das Nações deste mês de novembro. O clima nos bastidores para Cristiano Ronaldo na reta final contrastou com o adeus de idolatria direcionado a Lionel Messi.

O português envolveu-se em um atrito com o técnico Jorge Jesus e chegou a abandonar a concentração da seleção, após julgar que o treinador descumpriu um combinado prévio de gestão física.

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Cristiano Ronaldo aqueceu durante 30 minutos para entrar no segundo tempo da partida contra a Noruega, mas não foi utilizado por Jesus.

Como consequência da escolha e das declarações posteriores do treinador, o camisa 7 português abandonou a concentração em meio à janela de jogos da Liga das Nações. O caso levou a Federação Portuguesa a multar o craque, além de suspende-lo até o fim de outubro.

Duas semanas depois veio o anúncio do adeus pelas redes sociais e a despedida com 146 gols e três títulos (Euro 2016 e Liga das Nações 2019 e 2025).

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Messi, por outro lado, contou com apoio coletivo até o último minuto. Reverenciado pelo técnico Lionel Scaloni, com quem conquistou a Copa do Mundo de 2022 e duas edições da Copa América (2021 e 2024), o camisa 10 argentino se emocionou diante de torcedores e companheiros.

O choro na despedida contra Benin, ocorrida em 6 de outubro, começou ainda na chegada ao estádio do River Plate, se repetiu no hino e terminou com as lágrimas na homenagem final, com direito a um show de drones.

Não apenas Messi se emocionou, porém. Enzo Fernández foi um dos companheiros que mais choraram e exibiram a idolatria pelo craque, que, como último ato, converteu um pênalti e encerrou a história na seleção com 126 gols.

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