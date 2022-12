Coutinho nega ter pedido para deixar o Aston Villa: 'Começaram algumas mentiras'

(via Agência Estado)

Alvo do Corinthians na busca por reforços para a temporada 2023 do futebol nacional, o meia-atacante Philippe Coutinho publicou um texto em sua página oficial do Instagram nesta quinta-feira para rebater as especulações de que teria pedido para deixar o Aston Villa. Ele negou ter participado de qualquer conversa do tipo com a diretoria do clube inglês e garantiu que está feliz na Inglaterra.

"Nos últimos dias vi muita notícia com meu nome, mas até aí tudo bem, o problema é que agora começaram algumas mentiras e estou aqui pra esclarecer. Nunca e em nenhum momento teve algum tipo de conversa minha pedindo para sair do clube, pois estou feliz aqui e minha família também. Meu único foco agora que estou recuperado da lesão é em trabalhar ao máximo a cada dia para jogar em alto nível e ajudar ao clube e meus companheiros", escreveu.

Longe de ter o protagonismo que um dia teve no futebol europeu, Coutinho chegou ao Aston Villa no meio da temporada passada, após passagens por Barcelona, Bayern de Munique e Liverpool. Desde que foi contratado, não conseguiu uma boa sequência de apresentações no time de Birmingham e foi alvo de críticas da torcida em alguns momentos.

O jogador de 30 anos sofreu uma lesão na coxa no final de outubro deste ano e só voltou a jogar no dia 11 de dezembro, em amistoso contra o Chelsea. Na segunda-feira, dia do primeiro compromisso oficial do Aston Villa após a pausa para a Copa do Mundo, entrou no segundo tempo durante a derrota por 3 a 1 para o Liverpool.

A lesão zerou as chances, que já vinham diminuindo, de Coutinho disputar a Copa do Catar, na qual o Brasil caiu nas quartas de final após derrota nos pênaltis para a Croácia. Titular e um dos principais jogadores do Brasil na Copa de 2018, na Rússia, o meia apareceu em diversas convocações feitas por Tite no último ciclo, mas não esteve presente nos amistosos realizados em setembro, os últimos antes do mundial.

Passou um ano sem ser convocado entre 2020 e 2021, período em que ainda jogava pelo Barcelona e teve de lidar com uma lesão grave no joelho esquerdo. Após voltar a ser chamado por Tite no final de outubro de 2021 para jogar as Eliminatórias, defendeu a seleção pela última vez em junho deste ano, em amistoso contra a Coreia do Sul, no qual marcou um dos gols da goleada por 5 a 1.

De acordo com informações do portal GE, o Corinthians se movimenta ao lado do empresário iraniano Kia Joorabchian, que trabalhou com o clube paulista na época da polêmica parceria com a MSI, para contratar Coutinho. O empresário também atuou na repatriação de Willian, que deixou o time após a eliminação da Libertadores neste ano e voltou para Inglaterra, onde joga pela Fulham.