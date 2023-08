Courtois rompe ligamento e só deve voltar a jogar pelo Real Madrid em 2024

O goleiro Thibaut Courtois, do Real Madrid, sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e terá de passar por uma cirurgia nos próximos dias. A previsão é de que o belga, um dos grandes astros da equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti, volte a jogar apenas daqui a cinco ou sete meses.

A notícia vem dois dias antes da estreia do Real Madrid na temporada 2023/2024, marcada para sábado, em duelo com o Athletic Bilbao, pela primeira rodada do Campeonato Espanhol. O reserva imediato de Courtois é o ucraniano Lunin, de 24 anos, que participou apenas de nove partidas na temporada passada.

De acordo com a imprensa espanhola, o belga de 31 anos se machucou durante o treinamento desta sexta-feira. Desde que foi contratado junto ao Chelsea, em 2018, ele se tornou um pilar do Real Madrid. Foi decisivo na campanha do título da Liga dos Campeões da temporada 2021/2022 e essencial para as conquistas de dois campeonatos espanhóis e uma Copa do Rei.

Como o período para recuperação é longo, a diretoria merengue pode recorrer ao mercado para suprir a importante ausência. Ao fim da temporada passada, o clube chegou a negociar com David Soria, goleiro do Getafe. De Gea, que está sem clube desde que deixou o Manchester United, também vem sendo especulado como opção.