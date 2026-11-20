Depois de definir a permanência de Arda Güler e de Tchouaméni, o Real Madrid reservou a sexta-feira para dar mais uma boa notícia à sua torcida. Thibaut Courtois, um dos pilares do elenco merengue, acertou a renovação de seu contrato até junho de 2028 e vai completar uma década a serviço do clube.

O anuncio foi feito pelas redes sociais. No comunicado, o gigante espanhol destacou o ano da sua chegada e os títulos que ele conseguiu desde que desembarcou em Madri.

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"Thibaut Courtois chegou ao Real Madrid em 2018. Em suas nove temporadas defendendo nossa camisa, disputou 348 partidas e conquistou 14 títulos: 2 Champions League, 3 Mundiais de Clubes, 2 Supercopas da Europa, 3 LaLigas, 1 Copa do Rei e 3 Supercopas da Espanha".

Revelado pelo Genk, o goleiro belga teve uma primeira passagem pela Espanha ao jogar pelo rival Atlético de Madrid. Depois disso, ele brilhou na Premier League com a camisa do Chelsea e, em 2018, iniciou a sua história com a camisa merengue. À época, para tirar Courtois da Inglaterra, o Real Madrid precisou desembolsar 35 milhões de euros (aproximadamente R$ 227 milhões), de acordo com o portal de transferências "Transfermarket".

A permanência do goleiro chega num momento de reafirmação do gigante espanhol no que diz respeito a títulos. Após uma escassez de troféus nas duas últimas temporadas, o clube trabalha para recuperar o seu prestígio e desbancar o rival Barcelona.

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A equipe merengue, vice-líder do Campeonato Espanhol com 30 pontos, entra em campo neste sábado e encara o Celta de Vigo, no Santiago Bernabéu. Isolado no topo da tabela (33), o time do técnico Hansi Flick encara o Villarreal neste domingo, no Camp Nou.