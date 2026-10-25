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Courtois apresenta quadro gripal e está fora do El Clásico

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Poucas horas antes do El Clásico, o goleiro Courtois se tornou baixa para o técnico José Mourinho diante do Barcelona, pela décima rodada de La Liga. O arqueiro do Real Madrid apresentou um quadro gripal neste domingo (25) e deve ser substituído pelo ucraniano Andriy Lunin, que fará a estreia na temporada.

O suplente não atua desde o final da última temporada e terá a missão de parar o melhor ataque da temporada na Europa. A equipe de Hansi Flick marcou 39 gols em apenas nove partidas pela competição nacional. O grande destaque do Barcelona é o brasileiro Raphinha, com 14 tentos em dez jogos.

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Mesmo na sombra de Courtois, o ucraniano de 27 anos demonstrou segurança quando foi acionado. Há sete temporadas no elenco principal, Lunin tem 74 partidas pelo Real Madrid e ganhou destaque pela performance na Champions League de 2023/24, substituindo o camisa 1 em praticamente toda a competição. Na ocasião, o belga reassumiu a titularidade apenas na grande decisão, vencida diante do Borussia Dortmund.

Além de Lunin, o gigante da capital chamou o jovem Illia Voloshyn, de apenas 19 anos, para compor o banco de reservas. Ele também é ucraniano e tem atuado pela equipe C do Real Madrid, na quarta divisão espanhola. A equipe tem outros dois arqueiros em seu elenco: os jovens espanhóis Javier Navarro e Sergio Mestre.

O Real Madrid tem outros problemas para o El Clásico deste domingo além do arqueiro da seleção belga. O brasileiro Vini Jr. cumpre suspensão pela expulsão diante do Villarreal, enquanto Rodrygo, Raúl Asencio e Ferland Mendy continuam afastados pelo departamento médico.

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A partida diante do Barcelona acontece às 17h, no estádio Spotify Camp Nou. O time de José Mourinho precisa da vitória para não deixar os rivais se distanciarem na liderança da competição.

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