Courtois anuncia pausa na seleção da Bélgica e decide não disputar a Liga das Nações

Um dos pilares da seleção da Bélgica e um dos maiores goleiros da atualidade, Thibaut Courtois, de 34 anos, anunciou que não vai defender o seu país na Liga das Nações e pretende fazer uma pausa nos jogos da equipe nacional.

Ele informou a sua decisão após a vitória do Real Madrid sobre a Inter de Milão, partida que marcou a estreia dos dois gigantes europeus na Champions League. Destaque do conjunto merengue no triunfo de 2 a 1 sobre os italianos, o arqueiro conversou com os jornalistas na zona mista.

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"Após falar com Van Bommel, decidi não jogar a Liga das Nações, a menos que o técnico enfrente problemas de lesões. Isso significa que eu não jogarei em um eventual Final Four (semifinais). Estarei à disposição para as eliminatórias da Euro 2028, mas Van Bommel me respondeu que ele não pode me garantir um lugar como titular depois, caso o goleiro da Nations vá bem", afirmou.

O seu desejo em fazer uma pausa da equipe nacional não é recente. Após a eliminação da Bélgica para a Espanha, nas quartas de final da Copa do Mundo, ele começou a amadurecer a ideia de "dar um tempo" e concentrar seus esforços apenas no Real Madrid.

Com quatro Copas do Mundo no currículo (participou dos mundiais de 2014, no Brasil, 2018, na Rússia, 2022, no Catar, e mais recentemente em 2026, quando a competição teve como sedes os Estados Unidos, México e Canadá), ele tem 115 partidas pela seleção.

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A Bélgica integra o Grupo A do torneio de seleções e terá como adversários a França, a Itália e Turquia. A estreia dos belgas na competição vai ser contra a equipe italiana, fora de casa, em partida marcada para o dia 25 de setembro.