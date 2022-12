Coudet elogia elenco do Atlético-MG e evita falar sobre 'chegadas e saídas'

(via Agência Estado)

Apresentado nesta quinta-feira como treinador do Atlético-MG, o argentino Eduardo Coudet está vivendo sua primeira semana no clube, mas já tem uma visão positiva formada sobre o elenco alvinegro, embora espere reforços. Até agora, o único anunciado foi o atacante Paulinho, que já treinou com o grupo na quarta, data da reapresentação do grupo. Quando questionado sobre a movimentação da diretoria no mercado e a expectativa por mais contratações, Coudet não quis se aprofundar no assunto.

"Estou muito contente com o grupo. Foi algo que decidi estar aqui, ter um grupo muito trabalhador, com mentalidade vencedora. Isso me agrada. Hoje não posso dizer como vamos formar o grupo, ainda estamos no período para testar todos, mas estou muito contente com os jogadores que tenho hoje", afirmou o treinador.

Coudet também foi cauteloso ao responder perguntas sobre possíveis saídas. Uma das especulações é em relação à situação de Nacho Fernández, que, de acordo com a imprensa argentina, está na mira do River Plate. O meia tem contrato com o clube mineiro até o final de 2023.

"As coisas que acontecem nesta etapa de trabalho, é uma etapa de saídas e chegadas. Só chegamos há dois dias, e a diretoria vai trabalhar mais esse tema. Vamos tentar ter o melhor elenco possível, mas as situações vão se definindo com o tempo, é muito difícil falar de alguma em particular. As coisas vão acontecendo. Teremos que tapar a lacuna que se cria", disse.

Contratado para substituir Cuca, Coudet terá com principal missão passar pela fase preliminar da Copa Libertadores para conseguir uma vaga na fase de grupos. O primeiro adversário será conhecido na próxima quarta-feira, 21, quando a Conmebol realizará sorte em sua sede, em Luque, no Paraguai. "Vamos iniciar o Estadual com uma ideia, seguramente. Esperamos chegar à Libertadores com boa forma e rodagem. Quero trabalhar e aproveitar cada dia", afirmou o treinador.

Coudet passou três temporadas no Celta de Vigo da Espanha, após treinar o Internacional em 2020. Foi demitido do time espanhol no início de novembro e anunciado pelo Atlético-MG alguns dias depois. Sua primeira partida oficial será na rodada de estreia do Campeonato Mineiro, contra a Caldense, marcada para dia 21 de janeiro.