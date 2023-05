Cotado para substituir Galtier, Mourinho nega contato com o Paris Saint-Germain

(via Agência Estado)

O técnico José Mourinho negou ter estado em contato com a direção do Paris Saint-Germain, para uma eventual contratação, visando a próxima temporada europeia. O atual treinador da Roma garantiu nesta quarta-feira que não abriu nenhuma negociação com os responsáveis pelo clube francês.

"Se eles me ligaram, não me encontraram", declarou Mourinho, em entrevista ao canal Sky Sports Itália. "Não conversaram comigo", completou, ao desconversar sobre o assunto. Sua equipe vai enfrentar o Bayer Leverkusen na quinta-feira, pela ida da semifinal da Liga Europa, na Itália.

As declarações de Mourinho são uma resposta aos rumores recentes sobre uma possível transferência do português para PSG. Ele seria o escolhido pelo time de Paris para substituir Christophe Galtier, técnico que não alcançou a missão de levar a equipe ao título da Liga dos Campeões - o PSG foi eliminado ainda nas oitavas de final.

Mourinho tem contrato com a Roma até 2024 e avisou que está feliz no time italiano. "Sou feliz aqui, não posso esconder isso. Gosto muito das pessoas daqui, da torcida. Se dissesse o contrário, estaria mentindo. Os jogadores são fantásticos, tenho uma grande empatia com eles. Não são como filhos, porque já tenho dois, mas são quase", disse o treinador.