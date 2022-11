Cotado no Vasco, técnico Vojvoda renova com Fortaleza até 2024

(via Agência Estado)

O Fortaleza anunciou nesta sexta-feira a renovação do técnico Juan Vojvoda até o fim de 2024. A permanência do treinador, que colocou o time pela segunda vez consecutiva na Copa Libertadores, era vista como prioridade, uma vez que ele vinha recebendo sondagens de outros clubes do futebol brasileiro, a exemplo do Vasco e do Corinthians.

"A inovação nesta renovação é que é por dois anos. Tem contrato com o Fortaleza agora, vigente até dezembro de 2024. Isso mostra que a gente tem um projeto juntos, né? Que a gente entende que o futebol se faz com sequência, se faz com continuidade, se faz com consolidação de métodos de trabalho", afirmou o presidente do clube, Marcelo Paz.

Além de Vojvoda, seguem no clube os auxiliares Gastón Liendo e Nahuel Martínez, o preparador físico Luis Azpiazu, o preparador de goleiros Santiago Piccinini e o psicólogo Christian Rodriguez. Todos também são argentinos.

"Sabemos que serão anos difíceis, desafiadores. Até porque os dois últimos anos foram muito bons. Então a régua sobe, a expectativa sempre fica maior. Mas ele sabe também que no momento de dificuldade a gente vai estar junto. Então acho que isso foi o preponderante", explicou Marcelo.

Vojvoda esteve à frente do Fortaleza por 121 jogos, com 58 vitórias. O treinador, de 47 anos, conquistou o bicampeonato Cearense e o título da Copa do Nordeste. Levou o clube para duas Libertadores, além de um terceiro lugar na Copa do Brasil. O treinador conquistou inúmeros feitos no clube, um deles diante do Santos. O Fortaleza jamais havia vencido o time paulista fora de casa.

"É sobre tudo: a crescente que o clube vem tendo a nível estrutural, a nível esportivo, a nível de competições... Então foram fatores que fizeram com que ele ficasse, e tinha sim grandes propostas de clubes, e com orçamento maior do que o Fortaleza, propostas maiores. Mas a gente fez uma bom reajuste salarial, ele vai ser muito bem remunerado no Fortaleza, mesmo que seja menor do que outras propostas, mas isso mostra que ele escolheu o Fortaleza por projeto, por convicção, por ideias e isso faz com que a gente fique muito feliz", concluiu o presidente.

Após passar boa parte do Brasileirão na zona de rebaixamento, o Fortaleza terminou em oitavo, com 55 pontos.