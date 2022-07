Correção: Sport empata com lanterna Vila Nova em noite de revolta com Lisca

(via Agência Estado)

O Sport emperrou na retranca do Vila Nova-GO e apenas empatou sem gols nesta segunda-feira à noite, na Ilha do Retiro, em Recife (PE), na abertura da 19.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Este inesperado tropeço do quinto colocado, com 27 pontos, diante do lanterna da competição, com 14 pontos e 13 jogos sem vencer, foi canalizado pela torcida em cima do técnico Lisca. Acontece que antes do jogo foi divulgada a informação de que ele já teria tudo acertado para assumir o comando técnico do Santos.

A torcida não perdoou a suposta ingratidão de Lisca Doido. Ele foi vaiado desde o intervalo, com xingamentos pesados, além dos já costumeiros gritos de "mercenário, safado, sem vergonha". Uma situação inimaginável há nove dias, quando Lisca até subiu no alambrado para festejar com a torcida a vitória do Sport sobre o Londrina, por 2 a 0.

No final do jogo, constrangido, de cabeça baixa, ele evitou deixar o gramado. Ficou no meio de campo, próximo dos jogadores, cumprimentando a todos além do habitual. Esperou o momento em que a maioria dos jogadores deixou o campo para entrar no túnel debaixo da fúria da torcida.

O primeiro tempo foi todo do Sport, que literalmente amassou o Vila Nova-GO em seu campo defensivo. Inicialmente assustou com um chute de fora da área de Sabino, que o goleiro Tony espalmou com um tapinha na bola aos nove minutos. Aos 19 minutos, Juba entrou sozinho na área pelo lado esquerdo e chutou em goleiro Tony, que aliviou com a perna para escanteio. A melhor chance, porém, aconteceu aos 34 minutos, Vanegas deu um corte seco num marcador e chutou no alto. A bola tocou no travessão e saiu de lado.

O zero a zero parcial deixou a torcida na bronca. Ela descontou em cima do técnico Lisca, chamado de mercenário e xingado por suposto acerto com o Santos. Ele levantou os braços e tentou sinalizar que não entendia o motivo de tanta ira. Este clima tenso parece ter contagiado o time do Sport nos primeiros minutos, com certo nervosismo.

Aos 18 minutos, Paulinho cabeceou após rebote da defesa e o lateral Alex Silva salvou quase em cima da linha de gol. O Vila Nova seguia apenas se defendendo, sem mesmo tentar algum contra-ataque. Mas o tempo foi passando e o Sport também diminuiu a sua intensidade, mesmo tendo quase 70% de posse de bola, não conseguia finalizar com perigo. O jogo foi até os 52 minutos, porém, o placar não foi movimentado.

Na 20.ª rodada, o Sport vai enfrentar o Sampaio Corrêa, em São Luis (MA), às 21h30 do dia 22 (sexta-feira). No sábado (23), o Vila Nova vai receber o Vasco, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA

SPORT 0 X 0 VILA NOVA-GO

SPORT Maílson; Ezequiel (Dener), Rafael Thyere (Fábio Alemão), Sabino e Sander; Fabinho, Ronaldo Henrique, Blas Cáceres (Paulinho) e Thiago Lopes (Jaderson); Luciano Juba e Vanegas. Técnico: Lisca.

VILA NOVA-GO - Tony; Alex Silva, Rafael Donato, Renato e Willian Formiga; Ralf, Arthur Rezende (Marlone) e Romário (Rafinha); Pablo Dyego, Riquelme (Rubens) e Diego Tavares (Matheuzinho). Técnico: Allan Aal.

ÁRBITRO - Maguielson Lima Barbosa (DF)

CARTÕES AMARELOS Ezequiel e Ronaldo Henrique (Sport). Arthur Rezende, Romário, Pablo Dyego Rubens (Vila Nova).

RENDA- R$ 375.580,00

PÚBLICO - 15.518 torcedores

LOCAL - Ilha do Retiro, em Recife (PE).