Correção: Sob protestos da torcida, Cruzeiro vence o Athletico-PR no Mineirão

A nota enviada anteriormente foi enviada sem um parágrafo. Segue a versão corrigida:

Sob o impacto da recente eliminação da Copa do Brasil, inclusive com protestos da torcida, o Cruzeiro venceu por 3 a 1 o Athletico, neste domingo, no Mineirão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi altamente técnico e disputado por dois times que disputam as primeiras posições. Os mineiros têm 42 pontos, em sexto lugar, enquanto os paranaenses seguem com 45, em terceiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A semana ficou tensa do lado cruzeirense após a derrota por 2 a 1 para o rival Atlético-MG, caindo nas quartas de final da Copa do Brasil. Antes o Cruzeiro já tinha sido eliminado pelo Flamengo na Copa Libertadores, portanto, resta apenas nesta temporada o Brasileirão.

Indiferente ao equilíbrio de forças nas duas disputas, a torcida ficou decepcionada. Uma parte dela protestou durante a semana contra dirigentes e jogadores. E um grande grupo repetiu o protesto no Mineirão, se postando nas arquibancadas atrás do banco de reservas com muitos cartazes e faixas.

O empresário Pedro Lourenço, dono da SAF do clube, subiu ao gramado durante o aquecimento e sinalizou a sua reprovação com os protestos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O jogo começou num ritmo intenso, com os dois times tocando a bola e demonstrando muita qualidade técnica e tática. Em menos de 10 minutos, cada time tinha criado três chances reais para marcar.

O primeiro gol, porém, saiu somente aos 29 minutos. A bola chegou no ataque com Gerson, pelo lado esquerdo, e que fez o levantamento na área. Matheus Pereira apareceu entre os zagueiros para se esticar e cabecear no canto.

Por alguns momentos, o Athletico sentiu o impacto do gol, deixando o Cruzeiro soberano em campo. Tanto que criou outras duas chances para marcar. Uma com Matheus Pereira, de cabeça, e outra com Lucas Romero, que de frente, chutou para fora. Além disso, o time mineiro teve um gol marcado por Matheus Henrique, de cabeça, anulado pelo VAR.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Athletico, porém, mantinha seu ritmo de jogo e empatou com um golaço de João Cruz, aos 45 minutos. A torcida, com certeza lembrou do velho ditado: quem não faz, toma.

Mas ainda nos acréscimos, o Cruzeiro teve a chance de marcar o segundo gol num pênalti que dividiu opiniões. O experiente volante Luiz Gustavo tocou por trás em Matheus Pereira, em princípio, fora da área.

A falta foi assinalada, no entanto, a árbitra Daiane Caroline Muniz dos Santos foi alertada pelo VAR que o lance aconteceu dentro da área. Matheus Pereira cobrou e o goleiro Mycael, que deixou o veterano Santos no banco, defendeu do lado esquerdo em dois tempos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No segundo tempo, o ritmo de jogo caiu. Mas o Cruzeiro chegou ao segundo gol aos 29 minutos, quando Lucas Romero apareceu na área e chutou forte. O Athletico ainda se manteve vivo em campo, chegando duas vezes com perigo, mas com chances desperdiçadas nos pés do artilheiro Viveros.

Aos 33 minutos, num contra-ataque, Kaio Jorge foi derrubado pelo goleiro Mycael dentro da área: pênalti.

Enquanto o VAR confirmava a marcação, Matheus Pereira e Kaio Jorge discutiam sobre quem bateria o pênalti.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Kaio Jorge pegou a bola e cobrou forte, deslocando o goleiro, aos 36 minutos. Com a diferença de dois gols de vantagem, o Cruzeiro administrou o jogo até o fim.

O Athletico é o primeiro a voltar a campo pela 27ª rodada, em que faz o clássico com o Coritiba na sexta-feira, às 21h, no Couto Pereira, em Curitiba (PR). No sábado, às 21h, é a vez do Cruzeiro visitar o Santos na Vila Belmiro.

FICHA TÉCNICA

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CRUZEIRO 3 X 1 ATHLETICO

CRUZEIRO - Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo e Gabriel Rojas (Villalba); Lucas Romero, Gerson (João Costa), Matheus Henrique (Zé Lucas) e Matheus Pereira; Arroyo (Wesley) e Kaio Jorge (Lucho Rodriguez). Técnico: Artur Jorge.

ATHLETICO - Mycael; Dantas, Aguirre e Arthur Dias (Esquivel); Gilberto, Jadson (Portilla), Luiz Gustavo, João Cruz (Zapelli), Leozinho (Vargas) e Mendoza; Viveros (Renan Peixoto). Técnico: Odair Hellmann.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

GOLS - Matheus Pereira, aos 29, e João Cruz, aos 45 minutos do primeiro tempo. Lucas Romero, aos 25, e Kaio Jorge, aos 36 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Rojas e Fabrício Bruno (Cruzeiro). Aguirre e Mycael (Athletico).

ÁRBITRO - Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

RENDA - R$ 1.055.00,00.

PÚBLICO - 26.320 torcedores.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).