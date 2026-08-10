CORREÇÃO: Real Madrid anuncia numeração de seus jogadores e Endrick vai usar a camisa 9

A nota enviada anteriormente contém um erro na relação dos números das camisas anunciados pelo Real Madrid na parte final do texto. Segue versão corrigida.

O Real Madrid anunciou nesta segunda-feira a numeração oficial de seus jogadores para a temporada 2026/2027 e o atacante Endrick, que vive às voltas com a possibilidade de deixar o clube mais uma vez por empréstimo, volta a vestir a camisa 9.

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De volta ao CT de Valdebebas após uma passagem de brilho pelo Lyon, o jogador revelado pelo Palmeiras voltou valorizado e esperava ter um lugar assegurado no elenco para brigar por uma posição no ataque. No entanto, com José Mourinho iniciando o seu trabalho à frente da equipe espanhola, uma nova saída para um clube europeu não está descartada.

O jornal esportivo "As" informou em sua edição que o atacante tem duas propostas. Roma e Aston Villa surgem como destinos para o brasileiro ganhar mais minutos em campo. Segundo o periódico inglês "The Sun", as duas equipes até já formalizaram proposta ao Real Madrid.

Na nova definição dos números de camisa, a expectativa ficou em torno dos reforços que chegaram ao clube nesta janela de transferências. Marc Cucurella vai usar a 17. Denzel Dumfries vai ficar com a 24, enquanto Ibrahim Konaté terá a 16 às costas. Já o português Bernardo Silva herdará a número 20, enquanto Carlos Espí vestirá a 19. Contratação mais cara do clube, Yan Diomande vai entrar em campo com a 25.

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Entre os medalhões, nada de mudanças para a temporada europeia que se inicia. O francês Mbappé continua ostentando a 10, enquanto Vini Jr será o camisa sete. No meio-campo, o inglês Bellingham continua com a camisa 5.

VEJA A NUMERAÇÃO DOS JOGADORES DO REAL MADRID

GOLEIROS:

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1. Courtois

13. Lunin

DEFENSORES:

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2. Asencio

3. E. Militão

4. Huijsen

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12. Trent

16. Konaté

17. Cucurella

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18. Á. Carreras

22. Rüdiger

23. F. Mendy

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24. Dumfries

MEIO-CAMPISTAS:

5. Bellingham

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6. Camavinga

8. Valverde

14. Tchouameni

15. Arda Güler

20. Bernardo Silva

27. Thiago

ATACANTES:

7. Vini Jr.

9. Endrick

10. Mbappé

11. Rodrygo

19. C. Espí

21. Brahim

25. Yan Diomande