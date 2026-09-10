Correção: Palmeiras e Grêmio decidem as semifinais da Copa do Brasil fora de casa

A nota enviada anteriormente contém um erro no título e no primeiro parágrafo. Palmeiras e Grêmio vão fazer o primeiro jogo das semifinais como mandantes e decidirão a vaga fora de casa contra Vasco e Atlético-MG. Segue a versão corrigida.

A CBF definiu nesta quinta-feira, 10, a ordem dos mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil. O Palmeiras joga a partida de ida contra o Vasco no Nubank Park e irá decidir a vaga fora de casa, em São Januário, no Rio. O Grêmio também faz o primeiro duelo com o Atlético-MG em casa, em Porto Alegre, em Belo Horizonte, e o jogo de volta será na Arena MRV, em Belo Horizonte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As datas-bases do calendário nacional são 31 de outubro e 1º de novembro na ida, além de 7 e 8 de novembro na volta. Os horários ainda serão definidos pela entidade.

A final será decidida pela primeira vez em partida única no dia 6 de dezembro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O campeão irá embolsar R$ 78 milhões pelo título, e o vice, R$ 34 milhões.

Os semifinalistas já acumularam R$ 18 milhões em premiação. Uma das novidades da atual edição é a classificação do vice-campeão à Libertadores. Quem ficar em segundo lugar garante vaga na fase preliminar na competição continental e pode herdar a vaga direta caso o campeão já esteja garantido na fase de grupos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Palmeiras avançou às semifinais após despachar o Santos, nas quartas, com vitória por 3 a 0 no primeiro jogo, no Nubank Park, e empate sem gols na Vila Belmiro. O Vasco também passou por um clássico para se classificar às semis, derrotando o Fluminense por 3 a 1 no duelo de volta depois de um 0 a 0 no primeiro jogo.

Do outro lado da chave, outros dois clássicos definiram os classificados. O Grêmio garantiu vaga nas semifinais após eliminar o Internacional com empate sem gols no Beira-Rio e vitória por 3 a 1 no duelo de volta, na Arena. O Atlético-MG, por sua vez, superou o Cruzeiro por 2 a 1 no segundo confronto, depois de empate por 1 a 1 na partida de ida.