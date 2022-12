Correção: Nadal e Swiatek conquistam prêmios de 'campeões mundiais' da ITF

(via Agência Estado)

A Federação Internacional de Tênis (ITF) homenageou, nesta quinta-feira, a tenista polonesa Iga Swiatek e o espanhol Rafael Nadal como seus "campeões mundiais" da temporada 2022.

Apesar de ter finalizado no ano em segundo lugar no ranking da ATP, atrás do compatriota Carlos Alcaraz, Nadal ganhou dois títulos de Grand Slam neste ano. Swiatek seguiu o mesmo desempenho, cumpriu um excelente calendário e também venceu dois Grand Slam. Ela conseguiu terminar esta temporada como a número 1 do mundo.

Com um currículo recheado de conquistas, Nadal recebe o prêmio da ITF pela quinta vez em sua trajetória. Antes, ele já havia sido contemplado no desfecho das temporadas 2008, 2010, 2017 e 2019.

Ao levantar as taças do Aberto da Austrália em janeiro e de Roland Garros, em junho, o espanhol elevou o seu total de título de Grand Slam para 22 títulos: um recorde no Masculino.

Swiatek, por sua vez, mostrou seu brilho nas quadras nos torneios de primeira grandeza do circuito internacional. A polonesa arrebatou o troféu de Roland Garros e também o US Open.

Em grande fase na carreira, ela liderou o ranking da WTA com oito títulos neste ano e ainda engatou uma sequência de 37 vitórias. Esta marca é a mais longa invencibilidade do tênis feminino desde 1997.

Nesta premiação, a ITF ainda homenageou outras categorias. Nas duplas femininas, Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova foram as premiadas, assim como Rajeev Ram e Joe Salisbury na categoria de duplas no masculino. Shingo Kunieda também ficou com o título na cadeira de rodas masculino e assim como Niels Vink.