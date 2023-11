Correção: Klopp confirma Alisson e Jota fora de jogo do Liverpool na Liga Europa por lesões

A nota enviada anteriormente contém um erro de digitação no título, no nome do goleiro Alisson. Segue a versão corrigida:

O goleiro brasileiro Alisson e o atacante português Diogo Jota serão desfalques do Liverpool no duelo com o LASK, da Áustria, marcado para as 17 horas desta quinta-feira, pela penúltima rodada da fase de grupos da Liga Europa. As baixas foram confirmadas pelo técnico Jürgen Klopp durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira. De acordo com ele, a situação de Alisson não é grave e preocupa menos que a de Jota, mas deve tirá-lo de pelo menos três partidas.

"Ambos estão fora", disse Klopp. "Com Alisson a preocupação é um pouco menor, então temos que ver dia após dia. Ele não jogará amanhã, nem no domingo, provavelmente não na semana seguinte. Então deve estar tudo bem. O Diogo vai demorar um pouco mais, não sabemos exatamente quanto tempo, mas é um pouco mais grave. Temos que ver", concluiu.

Os dois jogadores se machucaram no sábado, no empate por 1 a 1 com o Manchester City, primeiro compromisso do Liverpool após a Data Fifa deste mês, durante a qual Alisson defendeu a seleção brasileira nas derrotas por 2 a 1 para a Colômbia e 1 a 0 para Argentina, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Líder do Grupo E, com nove pontos, o Liverpool vai a campo nesta quinta-feira com chances de confirmar a vaga nas oitavas de final da Liga Europa, que só dá a classificação direta ao primeiro colocado de cada chave. Os vice-líderes têm de disputar um playoff com equipes eliminadas da Liga dos Campeões para avançar de fase. O atual segundo colocado é o Toulouse, com sete, seguido pelo Union Saint-Gilloise, com quatro, e pelo LASK, com três.

"Não se trata de qualificação (para as eliminatórias da Liga Europa), ou algo assim, trata-se de vencer um jogo de futebol e contra um adversário muito bom. Ganhamos lá, sim, mas tivemos nossas dificuldades no jogo, não esquecemos disso. E o mais importante, o LASK está fazendo uma temporada muito boa", disse Klopp.

"Precisamos de fazer desta uma noite especial, porque é um jogo difícil; o próprio adversário tem uma chance, não de se classificar amanhã à noite, mas de se classificar em geral para a próxima rodada, e isso seria enorme para o LASK, eu sei disso", completou.