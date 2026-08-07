Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

CORREÇÃO: Everton Ribeiro passa por infiltração na coluna e deve ficar 3 semanas fora do Bahia

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

CORREÇÃO: Everton Ribeiro passa por infiltração na coluna e deve ficar 3 semanas fora do Bahia

A nota enviada anteriormente contém um erro no título e no terceiro parágrafo. Éverton Ribeiro passou por uma infiltração e não cirurgia e o período de reabilitação deve durar três semanas, não seis meses. Segue a versão corrigida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A ausência do veterano Everton Ribeiro desde o começo nos jogos do Bahia pós-Copa do Mundo causava estranheza. Nesta quinta-feira, o clube confirmou que o habilidoso meia de 37 anos vinha sofrendo com fortes dores na coluna e precisou passar por infiltração no local.

"O Esporte Clube Bahia SAF informa que o meio-campista Everton Ribeiro foi submetido a um procedimento na região sacroilíaca. Desde maio, o jogador vinha relatando aumento na intensidade das dores crônicas na região lombar", informou o clube.

Em função do procedimento, o jogador deve ficar cerca de três semanas fora da equipe. O clube revelou que durante a pausa para a Copa do Mundo, entre junho e julho, realizou uma programação de atividades especiais com o armador, deixando-o fora dos amistosos da intertemporada, e mesmo assim o quadro de dor não apresentou melhora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Diante desse cenário, o clube optou por encaminhar o jogador para avaliação com um especialista em coluna, em São Paulo, acompanhado por um profissional do Departamento Médico. O atleta passou pelo procedimento nesta quinta-feira", revelou.

Everton Ribeiro já havia desfalcado o Bahia por algum tempo no ano passado, quando acabou diagnosticado com um câncer de tireoide. Ele celebrou o sucesso da cirurgia à época e voltou a atuar normalmente.

"Everton iniciará o processo de recuperação no CT Evaristo de Macedo no início da próxima semana", completou o Bahia. O acordo com o jogador é até somente dezembro de 2026 e ainda não há conversas para renovação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
bahia Everton Ribeiro Futebol infiltração
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV