Correção: Corinthians oficializa Barletta até 2026: 'Um sonho vestir esse manto'

Dias após o São Bernardo "anunciar" o acerto de Chrystian Barletta com o Corinthians, o clube finalmente oficializou a chegada do jovem atacante de 21 anos, destaque no time do ABC no Paulistão. O jogador assinou contrato até dezembro de 2026 nesta terça-feira e foi confirmado.

"Seja bem-vindo, Chrystian Barletta", publicou o Corinthians em suas redes sociais no começo da noite. O jogador agradeceu as boas-vindas e celebrou o acerto. "Gloria a Deus! Obrigado Corinthians por essa oportunidade, um sonho vestir esse manto! Vai, Corinthians", escreveu o reforço.

O clube ainda divulgou algumas fotos do atacante quando criança com a camisa do clube, mostrando que sempre foi corintiano. Em uma delas, Barletta aparece recebendo um autógrafo de Renato Augusto na primeira passagem do meia pelo clube.

O jogador apareceu bastante sorridente ao lado do presidente Duílio Monteiro Alves na assinatura do contrato. Natural de Limeira, ele chega para ser opção para a beirada de campo e já até acompanhou o técnico Fernando Lázaro em partida do sub-20 no Brasileirão.

"Trabalhei muito para ter uma oportunidade como esta e não poderia estar mais agradecido", afirmou. "O torcedor pode esperar muita entrega da minha parte para defender a camisa do Corinthians." Barletta já treina com o elenco e é uma das esperanças por um Brasileirão em alto nível.D