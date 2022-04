Correção: Com reservas, Suns perdem para Clippers na NBA; Celtics vencem Bulls

Da Redação

Sem contar com seus principais jogadores, o Phoenix Suns tropeçou na noite desta quarta-feira, atuando fora de casa. O atual vice-campeão da NBA foi superado pelo Los Angeles Clippers por 113 a 109, após uma tentativa frustrada de reação no segundo tempo. Pela mesma rodada, o Boston Celtics superou o Chicago Bulls e colou de vez no Miami Heat, líder da Conferência Leste.

Na Califórnia, os Suns entraram em quadra sem Devin Booker, Chris Paul, Deandre Ayton e Jae Crowder. Dos titulares, apenas Mikal Bridges começou jogando. Após um início hesitante, o melhor time da temporada apresentou forte reação no segundo tempo, mas sofreu um apagão na reta final do duelo e acumulou sua 17ª derrota na temporada.

"É uma grande lição para o nosso time e para qualquer criança que tenha assistido ao jogo. Desperdiçamos uma chance", disse o técnico Monty Williams, que preferiu destacar a postura da equipe ao longo da partida. "Nós seguimos no jogo e tivemos aquela conhecida coragem dos Suns."

O reserva Norman Powell foi o cestinha do jogo, com 24 pontos para os Clippers, enquanto Ish Wainwright obteve seu recorde de pontuação, com 20, em favor do Suns, após começar no banco de reservas.

O tropeço não muda o status dos Suns de melhor time da temporada até agora, como 63 vitórias. O time já garantiu a primeira cabeça de chave da Conferência Oeste nos playoffs, que começam no dia 16. Seu adversário ainda não foi definido. Já os Clippers, que exibe o mesmo número de triunfos e derrotas (40), está em oitavo lugar e vai disputar o play-in, repescagem que dá as duas últimas vagas de cada conferência nos playoffs. Falta apenas uma vaga direta a ser fechada para a fase final da NBA.

Na Conferência Leste, todos os lugares já foram confirmados. A disputa agora é por posições na tabela, o que decidirá o número dos cabeças de chave e confrontos mais ou menos complicados nos playoffs.

É o caso da disputa direta entre Miami Heat e o Boston Celtics. Nesta quarta, somente os Celtics entraram em quadra. E não decepcionaram. Venceram os Bulls por 117 a 94, fora de casa.

Jaylen Brown liderou os Celtics, com 25 pontos, enquanto Jayson Tatum e Al Horford anotaram um "double-double" cada, de 16 pontos e 10 rebotes para Tatum, e de 17 pontos e 10 rebotes para o segundo. Pelo Chicago, DeMar DeRozan foi o destaque, com 16 pontos.

Os dois times já estão garantidos nos playoffs. Mas os Celtics quer a liderança, chegando cada vez mais perto do Heat. O time de Boston soma 50 vitórias e 30 derrotas, enquanto o líder exibe 52 triunfos e 28 revezes.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Detroit Pistons 113 x 131 Dallas Mavericks

New York Knicks 98 x 110 Brooklyn Nets

Chicago Bulls 94 x 117 Boston Celtics

Utah Jazz 137 x 101 Oklahoma City Thunder

Los Angeles Clippers 113 x 109 Phoenix Suns

Atlanta Hawks 118 x 103 Washington Wizards

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

Charlotte Hornets x Orlando Magic

Milwaukee Bucks x Boston Celtics

Toronto Raptors x Philadelphia 76ers

Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs

New Orleans Pelicans x Portland Trail Blazers

Denver Nuggets x Memphis Grizzlies

Golden State Warriors x Los Angeles Lakers