Correção: Barcelona vai à prorrogação para eliminar modesto rival na Copa do Rei

Repleto de reservas, o Barcelona sofreu mais do que esperava nesta quarta-feira para vencer e eliminar o modesto Intercity na Copa do Rei. Após empate por 3 a 3 nos 90 minutos, o gol da vitória veio apenas na prorrogação. Com o resultado, o time catalão permanece na competição.

Integrante da Terceira Divisão da Espanha, 16º colocado nesta temporada, o Intercity não se intimidou diante do poderoso rival, tornando a partida agradável e com muitas oportunidades de gol dos dois lados.

O gol de Araújo, aos quatro minutos do primeiro tempo, em bela cabeçada após cobrança de escanteio, deu a impressão errada de uma vitória fácil do Barcelona.

Sempre perigoso no contra-ataque, Aaron Pinan, em linda arrancada desde a intermediária do Intercity, chegou a driblar o goleiro Pena, mas Araújo salvou em cima da linha, aos 17 minutos. Dembélé e Torres tiveram chance de ampliar a vantagem do Barcelona, mas falharam.

No segundo tempo, o equilíbrio foi ainda maior, com o Intercity corajoso e com um atacante infernal. Foram cinco gols. Três do time da casa. Todos de Soldevila.

O primeiro, de cabeça, aos 14 minutos, após assistência também de cabeça de Murria. Aos 21, Dembélé disparou pelo meio e mostrou categoria para encobrir o goleiro e colocar o Barcelona mais uma vez à frente no placar.

O Intercity não desistiu e Soldevila, de novo de cabeça, fez 2 a 2, aos 29 minutos. Após três minutos, o brasileiro Raphinha fez o terceiro do Barça e parecia dar números finais ao jogo.

Mas, aos 41, Marcos Alonso, que entrara aos 38, perdeu a bola e permitiu contra-ataque do Intercity, com nova finalização certeira de Soldevila, agora com o pé direito.

Na prorrogação, o Barcelona demonstrou melhor preparo físico. Após duas oportunidades, a equipe catalã fez o quarto gol, após boa jogada de todo o ataque, que teve a participação de Raphinha. A conclusão de Ansu Fati desviou na zaga e 'matou' o goleiro Campos.

Daí para frente, o que se viu foi o domínio total do Barcelona, que só não ampliou o placar por falta de capricho nos passes e finalizações.