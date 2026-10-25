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CORREÇÃO: Antonelli vence GP dos EUA e pode ser campeão no México; Bortoleto termina em 13º

Escrito por Kim Belluco (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Na nota enviada anteriormente, havia um erro no título, com a colocação do Bortoleto. Segue a versão atualizada:

Kimi Antonelli deixou o primeiro título mundial ainda mais perto neste domingo (25). Em uma corrida de poucas ameaças à sua superioridade, o italiano da Mercedes venceu o GP dos Estados Unidos, em Austin, e passou a depender apenas de um nono lugar no México, no próximo domingo (1º), para assegurar a conquista. Charles Leclerc, da Ferrari, e Max Verstappen, da Red Bull, completaram o pódio. Gabriel Bortoleto terminou em 13º após largar no fim do grid.

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Foi a nona vitória de Antonelli na temporada e na Fórmula 1. O resultado também devolveu a Mercedes ao lugar mais alto do pódio em Austin, onde a equipe não vencia desde o triunfo de Valtteri Bottas, em 2019.

Lewis Hamilton ficou em quarto, à frente de Lando Norris. Isack Hadjar terminou em sexto, seguido por Oscar Piastri e George Russell. As posições dos dois britânicos que ainda ameaçam Antonelli adiaram a definição do campeonato por pelo menos mais uma etapa.

Russell e Hamilton adiam festa do italiano

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Antonelli precisava vencer e torcer por uma combinação de resultados para sair dos Estados Unidos com o título: Russell teria de terminar em nono ou pior, enquanto Hamilton não poderia passar do quinto lugar. O companheiro de Mercedes, porém, foi oitavo, e o heptacampeão levou a Ferrari à quarta posição.

Com os resultados, o italiano chega a 365 pontos, contra 242 de Russell e 241 de Hamilton. Verstappen, agora com 236, Leclerc, com 233, e Norris, com 211, ficam sem chances matemáticas de alcançar o líder, considerando os 125 pontos restantes nas cinco corridas do calendário.

A conta para o México é simples: um nono lugar rende dois pontos e garante o campeonato independentemente dos adversários. Antonelli chegaria a 367 e sairia da etapa com pelo menos 100 de vantagem, exatamente o máximo disponível nas quatro provas seguintes. Mesmo em um eventual empate, levaria a melhor no número de vitórias.

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Aos 20 anos, ele está perto de se tornar o campeão mais jovem da história e o primeiro italiano a conquistar o Mundial desde Alberto Ascari, em 1953. A próxima etapa será disputada na Cidade do México, em 1º de novembro.

Largada ruim de Verstappen abre caminho

A principal oportunidade de pressionar Antonelli surgiu antes da primeira curva, mas Verstappen não conseguiu aproveitá-la. O holandês largou mal, perdeu a segunda posição para Leclerc e ainda precisou se defender da aproximação de Hamilton.

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A recuperação foi rápida: antes de completar duas voltas, Verstappen já havia retomado o segundo lugar. Antonelli, porém, usou a disputa atrás dele para abrir vantagem e passou a controlar o ritmo da prova.

No fundo do pelotão, Bortoleto também avançava, tentando reconstruir o domingo depois da punição que comprometeu sua posição de largada.

Red Bull arrisca nos pneus, mas não ameaça vitória

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A Red Bull tentou mudar o cenário com uma estratégia diferente. Verstappen antecipou a primeira parada e voltou com pneus macios novos, enquanto Antonelli permaneceu na pista. As Ferrari também recorreram aos boxes mais cedo.

Com borracha nova, o holandês recuperou terreno e alcançou Hadjar, seu companheiro de equipe, que ainda não havia parado. Assumiu a liderança quando Antonelli finalmente entrou nos boxes.

O italiano colocou pneus duros e retornou em quarto. Subiu para terceiro após a parada de Hadjar e voltou a se aproximar dos primeiros colocados.

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A Red Bull chamou Verstappen novamente para instalar pneus médios, mas uma troca demorada devolveu o holandês à pista em quinto. Ele recuperou posições com as novas paradas da Ferrari e alcançou Norris, que chegou a ocupar a segunda colocação.

Verstappen conseguiu ultrapassar o britânico, mas não sustentou a posição diante da pressão de Leclerc. O monegasco avançou para segundo e deixou o piloto da Red Bull em terceiro. Na frente, Antonelli administrou a vantagem para confirmar mais uma vitória.

Bortoleto recupera posições após punição de 80 lugares

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Bortoleto encerrou a corrida em 13º, fora da zona de pontuação, depois de começar no fim do grid. O brasileiro foi penalizado pela troca de componentes da unidade de potência da Audi acima do limite permitido para a temporada.

As sanções somaram 80 posições. O total resulta do acúmulo de punições por diferentes peças; na prática, colocou o piloto no fundo do pelotão. A Audi substituiu componentes como motor a combustão, turbocompressor, sistema de recuperação de energia e eletrônica de controle.

Apesar da recuperação ao longo da prova, Bortoleto não conseguiu alcançar os dez primeiros e permanece com dez pontos no campeonato.

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CONFIRA O RESULTADO DO GP DOS ESTADOS UNIDOS:

1. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 56 voltas

2. Charles Leclerc (MON/Ferrari), +13s078

3. Max Verstappen (HOL/Red Bull), +17s485

4. Lewis Hamilton (ING/Ferrari), +18s515

5. Lando Norris (ING/McLaren), +30s521

6. Isack Hadjar (FRA/Red Bull), +34s373

7. Oscar Piastri (AUS/McLaren), +52s674

8. George Russell (ING/Mercedes), +54s303

9. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), +79s183

10. Pierre Gasly (FRA/Alpine), +87s516

11. Nico Hulkenberg (ALE/Audi), +94s955

12. Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), a uma volta

13. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), a uma volta

14. Esteban Ocon (FRA/Haas), a uma volta

15. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a uma volta

16. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a uma volta

17. Alexander Albon (TAI/Williams), a uma volta

18. Carlos Sainz (ESP/Williams), a uma volta

19. Sergio Pérez (MEX/Cadillac), a uma volta

Não completaram: Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), Franco Colapinto (ARG/Alpine) e Oliver Bearman (ING/Haas).K

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