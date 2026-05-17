Coritiba provoca Neymar após vitória sobre o Santos e resgata meme: 'E vagabundo tá lá?'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 17.05.2026, 15:17:00 Editado em 17.05.2026, 15:24:33
O Coritiba aproveitou a vitória sobre o Santos para provocar Neymar nas redes sociais. Após bater a equipe paulista por 3 a 0, neste domingo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o perfil oficial do clube no X publicou a frase "E vagabundo tá lá?", em referência ao meme que ganhou força nas últimas semanas envolvendo o camisa 10 santista.

A expressão viralizou após um comentário do jornalista Walace Borges, da TNT Sports, durante um debate sobre uma possível convocação de Neymar para a seleção brasileira na primeira lista de Carlo Ancelotti. Na ocasião, o comentarista criticou o momento físico do jogador ao questionar a discussão sobre seu retorno ao time nacional.

A provocação veio logo depois de uma atuação apagada de Neymar na Neo Química Arena, palco escolhido pelo Santos justamente pelo potencial de atrair grande público e transformar o confronto em uma vitrine para o craque antes da convocação da Copa do Mundo.

Embora tenha participado das jogadas e buscado espaços em diferentes setores do campo, o camisa 10 encontrou dificuldades diante da marcação adversária e pouco conseguiu produzir ofensivamente. O Coritiba, por sua vez, foi eficiente e contou com grande atuação de Breno Lopes, autor de dois gols e peça central no triunfo paranaense.

O jogo também ficou marcado por uma confusão envolvendo a arbitragem e Neymar no segundo tempo. Após erro na sinalização da substituição, o quarto árbitro indicou a saída do camisa 10. A comissão técnica santista alegou equívoco, mas, como o substituto já havia entrado em campo, a alteração não pôde ser revertida. Contrariado, Neymar reclamou bastante, recebeu cartão amarelo e deixou o gramado.

Com o resultado, o Santos permaneceu com 18 pontos, sob ameaça de rebaixamento, enquanto o Coritiba chegou aos 23 e encostou na parte superior da tabela. A publicação do clube paranaense rapidamente repercutiu entre torcedores e ampliou a onda de brincadeiras envolvendo o nome de Neymar nas redes sociais.

Brasileirão Coritiba Futebol NEYMAR provocação santos fc
