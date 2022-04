Coritiba domina Goiás no Couto Pereira e volta ao Brasileirão com vitória

Da Redação

Em duelo de times que conquistaram o acesso no ano passado, o Coritiba levou a melhor diante do Goiás e venceu por 3 a 0. Na manhã deste domingo, eles se enfrentaram pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). Os mandantes dominaram o jogo e contaram com gols de Alef Manga, Léo Gamalho e Andrey para estrearem com o pé direito.

Com o resultado, o Coritiba é um dos dois times que já venceram no Brasileirão e soma três pontos. Se junta ao Ceará, que bateu o Palmeiras por 3 a 2 no sábado. O Goiás, claro, está sem pontos.

Os primeiros minutos foram de dificuldade na criação dos dois times, que até chegaram na área adversária, mas sem finalizações de real perigo. Mas, aos nove minutos, o placar foi inaugurado a favor do Coritiba. Após cruzamento, o zagueiro tentou cortar, mas deu rebote para Alef Manga, ex-Goiás - na entrada da área, pelo lado direito. Ele chutou de primeira e a bola foi no cantinho, sem chances para Tadeu.

O Coritiba ainda teve outra chance muito boa para ampliar a vantagem. Igor Paixão deu lindo drible na esquerda, levou à linha de fundo e cruzou rasteiro. Léo Gamalho finalizou de primeira, mas Tadeu, que já ia passando da bola, fez grande defesa com o pé. O Goiás seguiu tentando colocar a bola na área adversária, mas esbarrou na boa atuação defensiva dos mandantes.

A superioridade do Coritiba se transformou em novo gol logo no primeiro ataque do segundo tempo. Egídio cobrou falta pela direita, a bola passou por todo mundo e Léo Gamalho apareceu na segunda trave para completar de chapa.

O segundo gol consolidou o Coritiba no jogo, que teve muita tranquilidade à espera de espaços na defesa do Goiás. Os goianos tiveram que avançar o time, tentando explorar a velocidade de Elvis, mas seguiram com dificuldade de finalizar.

No final, ainda deu tempo para o Coritiba fazer o terceiro. Igor Paixão disparou em velocidade pela esquerda e tocou para Andrey na meia-lua. Ele chutou de primeira e acertou o ângulo, sem chance para Tadeu, que nem se deu ao trabalho de pular.

Os dois times voltam a campo no próximo fim de semana pela segunda rodada. No sábado, às 16h30, o Goiás recebe o Palmeiras em sua estreia em casa, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO). No domingo, às 11h, é a vez do Coritiba atuar como visitante, diante do Santos, na Vila Belmiro, em Santos (SP).

FICHA TÉCNICA:

CORITIBA 3 X 0 GOIÁS

CORITIBA - Alex Muralha; Warley (Matheus Alexandre), Henrique, Luciano Castán e Egídio; Willian Farias (Val), Andrey e Thonny Anderson (Régis); Alef Manga (Fabrício), Léo Gamalho (Guillermo de los Santos) e Igor Paixão. Técnico: Gustavo Morínigo.

GOIÁS - Tadeu; Apodi (Luiz Filipe), Da Silva, Reynaldo e Hugo; Caio, Fellipe Bastos (Maguinho), Diego, Elvis e Danilo Barcelos (Auremir); Renato Júnior. Técnico: Glauber Ramos.

GOLS - Alef Manga, aos nove minutos do primeiro tempo. Léo Gamalho, no 1º minuto, e Andrey, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

CARTÕES AMARELOS - Henrique e Luciano Castán (Coritiba). Caio, Luiz Filipe, Da Silva e Renato Júnior (Goiás).

RENDA - R$ 162.100,00

PÚBLICO - 17.788 pagantes / 18.600 presentes

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).