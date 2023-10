Coritiba conclui processo para se tranformar em SAF com grupo paulista que investirá R$ 1,32 bi

O Coritiba finalizou nesta sexta-feira o processo para se transformar em mais uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O clube anunciou oficialmente que a operação teve um final feliz e que 90% do capital total será gerido pela Treecorp Investimentos, fundo de investimento de São Paulo. Os investimento será de R$ 1,32 bilhão.

"O fechamento foi consumado após terem sido verificadas e/ou cumpridas todas as condições precedentes estabelecidas no contrato assinado pelas partes no dia 8 de maio de 2023, incluindo a aprovação da Assembleia Geral de Sócios e do Conselho Deliberativo do Coritiba Foot Ball Club, que aprovaram a operação com, respectivamente, 96% e 98% dos votos", informou o clube.

Foi definido também os gestores administrativo e fiscal da SAF. A Associação (Coritiba SAF) indicou Vilson Ribeiro de Andrade para o Conselho de Administração e de Naim Akel Neto para o Conselho Fiscal.

"Trata-se de um momento único na história do clube. Ao longo dos próximos 10 anos, serão direcionados recursos para a quitação total do endividamento atual, próximo a R$ 270 milhões no primeiro semestre de 2023, bem como R$ 100 milhões para a construção de um novo Centro de Treinamento, R$ 500 milhões para a modernização do Estádio Couto Pereira e R$ 450 milhões para a operação", listou o Coritiba.

"Os anos de 2021 e 2022 foram marcados pelo saneamento financeiro do clube, com geração de lucro líquido contábil nos dois exercícios, resultados positivos dentro de campo - com o retorno à Série A em 2021 e o título do Campeonato Paranaense em 2022 - e o fortalecimento estratégico das categorias de base, com as conquistas da Copa do Brasil e do Campeonato Paranaense na categoria Sub-20 e diferentes convocações para a seleção brasileira nas principais categorias", revelou o clube. "O ano de 2023, por sua vez, com a atração de mais de R$ 1 bilhão em investimentos para sua Sociedade Anônima do Futebol, representa a transição do modelo associativo para a estrutura empresarial."

A ideia do Coritiba é se consolidar como uma das principais potências no cenário do futebol brasileiro e sul-americano nos próximos 10 anos. "O Conselho Administrativo da Associação agradece aos milhares de sócios e milhões de torcedores pelo apoio nesta revolução, que está em marcha e apenas no começo", continuou. "O clube está preparado, como nunca esteve em sua história recente, para enfrentar qualquer desafio e viabilizar grandes conquistas, à altura daquela que é o seu maior patrimônio: a sua torcida."