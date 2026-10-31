Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Coritiba bate o Vitória, encerra jejum de dois meses e abre distância da zona de rebaixamento

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Coritiba voltou a dar motivos para sua torcida comemorar no Couto Pereira. Depois de sete partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro, o time paranaense derrotou o Vitória por 2 a 0 neste sábado, pela 33ª rodada, com gols de Pedro Rocha e Tinga, no segundo tempo. O resultado também encerrou uma espera de 69 dias por uma vitória em casa e deu fôlego ao time paranaense na luta contra o rebaixamento.

Na primeira partida após a demissão de Fernando Seabra, a equipe comandada pelo interino Guilherme Bossle chegou aos 42 pontos, assumiu a 11ª colocação e abriu seis de vantagem sobre o Corinthians, primeiro integrante da zona de descenso. O Coritiba não ganhava desde 31 de agosto, quando superou o Remo por 3 a 2, fora de casa. No Couto Pereira, o último triunfo havia sido em 23 de agosto: 2 a 1 sobre o Corinthians.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Para o Vitória, a derrota manteve uma marca preocupante: o time ainda não venceu como visitante neste Brasileirão. São seis empates e 11 derrotas em 17 partidas longe de Salvador. Com 38 pontos, o clube baiano permanece em 14º lugar, apenas dois acima da zona de rebaixamento, e agora acumula quatro rodadas sem ganhar.

CORITIBA PRESSIONA, MAS PARA NO GOLEIRO

Empurrado pela torcida, o Coritiba tomou a iniciativa e passou boa parte do primeiro tempo no campo de ataque. A equipe encontrou espaços para trabalhar a bola e levou perigo tanto nas finalizações quanto nas jogadas aéreas, diante de um adversário que teve dificuldades para sair da pressão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lucas Arcanjo foi o principal responsável por manter o placar zerado antes do intervalo. O goleiro fez grande defesa em uma finalização de Josué e voltou a aparecer diante de Pedro Rocha. Na segunda oportunidade, a bola ainda bateu no travessão, caiu perto da linha e acabou afastada pela defesa.

O Vitória pouco produziu ofensivamente e também sofreu com a liberdade dos jogadores do Coxa nas bolas levantadas na área. Apesar do domínio territorial e das oportunidades, o time da casa foi para o intervalo sem transformar a superioridade em vantagem.

PEDRO ROCHA E TINGA DECIDEM

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O segundo tempo começou mais aberto, com os dois times procurando o ataque. O Coritiba, porém, foi mais eficiente e finalmente superou Lucas Arcanjo aos 12 minutos. Sebastián Gómez arriscou de fora da área, o goleiro deu rebote e Pedro Rocha mostrou presença de área: dominou a sobra e mandou para as redes.

A vantagem deu confiança aos donos da casa, que ampliaram aos 23 minutos em uma jogada pelo alto. Josué cobrou escanteio pela direita, Tiago Cóser apareceu livre para cabecear para o meio e Tinga completou, também de cabeça, na pequena área.

O Vitória teve uma oportunidade clara de recolocar a partida em disputa aos 33 minutos. Diego Tarzia cruzou de longe pela esquerda e encontrou Renato Kayzer livre na pequena área. O atacante, no entanto, cabeceou para fora e desperdiçou a chance de diminuir.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O erro preservou a vantagem do Coritiba, que conseguiu administrar os minutos finais e confirmar uma vitória importante para aliviar a pressão na reta final do campeonato.

PRÓXIMOS JOGOS

O Coritiba volta a campo na terça-feira, às 21h30, quando enfrenta o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Vitória terá a oportunidade de reagir diante de sua torcida: recebe o Fluminense na sexta-feira, às 20 horas, no Barradão, em Salvador, também pela 34ª rodada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 2 x 0 VITÓRIA

CORITIBA - Pedro Morisco; Tinga, Tiago Cóser, Jacy Maranhão e Bruno Melo (Rodrigo Gelado); Thiago Santos, Nicolas Fonseca (Vitor Tissi), Sebastián Gómez (Vini Paulista) e Josué (Rodrigo Moledo); Pedro Rocha (Lavega) e Breno Lopes. Técnico: Guilherme Bossle (interino).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Gean, Edenilson, Cacá e Brítez (Matheuzinho); Caíque Gonçalves (Baralhas), Emmanuel Martínez e Zé Vitor (Renato Kayzer); Erick, Diego Tarzia (Lucas Silva) e Renê (Alex Bruno). Técnico: Jair Ventura.

GOLS - Pedro Rocha, aos 12, e Tinga, aos 23 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Vitor Tissi (Coritiba) e Brítez (Vitória).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

RENDA - R$ 609.791,00.

PÚBLICO - 23.570 presentes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Brasileirão Coritiba Futebol Vitória
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV