Corinthians x São Paulo tem confusão após gol, Calleri atingido e gesto 'obsceno' de Bobadilla

Corinthians e São Paulo faziam um bom jogo em Itaquera quando o a partida esquentou no final do primeiro tempo. Após o gol de Luciano, aos 40 minutos da primeira metade, o tempo fechou e o duelo ficou paralisado em razão de agressão a Calleri e gesto obsceno de Bobadilla.

Tudo começou na comemoração do gol. Luciano, que recebeu uma assistência do companheiro paraguaio, que roubou a bola de Raniele, foi comemorar próximo à bandeira de escanteio. Ele não chutou como fez em outras oportunidades. Mesmo assim, foi intensamente vaiado pela torcida. Outros são-paulinos chegaram para abraçá-lo, quando Calleri acabou sendo atingido por dois objetos.

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O camisa 9 tricolor foi imediatamente ao chão. As imagens da transmissão oficial mostraram que o argentino foi atingido na mão direita, apesar dele ter ficado deitado com a mão na nuca. O clima esquentou e Matheus Bidu, na tentativa de levantar o adversário, originou as cenas de empurra-empurra.

As imagens mostraram também que dois objetos atingiram Calleri: um óculos e um cigarro eletrônico, cuja venda é proibida no Brasil. Anderson Daronco, que até então fazia uma arbitragem segura, distribuiu cartões a corintianos e são-paulinos.

O jogo, entretanto, não foi reiniciado tão brevemente. Foram quase 10 minutos de paralisação, não apenas pelo ocorrido com Calleri, mas também em polêmica envolvendo Bobadilla. O volante paraguaio foi flagrado fazendo um possível gesto obsceno na comemoração do gol de empate tricolor.

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O VAR analisou as imagens e Daronco foi chamado. O árbitro ficou alguns minutos assistindo às imagens e depois concluiu que o jogador do São Paulo não tocou as partes íntimas. Portanto, não configurou uma punição como um cartão vermelho.

Sete minutos de acréscimos foram adicionados ao tempo regulamentar e o jogo seguiu em 1 a 1 para os vestiários.