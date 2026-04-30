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Corinthians x Peñarol: onde assistir ao vivo nesta quinta-feira

Confira os detalhes da partida válida pela 3ª rodada da fase de grupos da Taça Libertadores

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.04.2026, 20:45:42 Editado em 30.04.2026, 17:14:53
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Corinthians x Peñarol: onde assistir ao vivo nesta quinta-feira
Autor Foto: Agência Corinthians/Rodrigo Coca

Corinthians e Peñarol medem forças nesta quinta-feira, a partir das 21h (pelo horário de Brasília), no gramado da Neo Química Arena, em São Paulo. O confronto é mais um grande duelo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores de 2026.

O Timão vive um momento impecável na largada do torneio continental, acumulando duas vitórias nos dois primeiros compromissos, contra Platense e Santa Fé. Líder isolado do Grupo E com seis pontos, além de registrar quatro gols a favor e nenhum contra, a equipe treinada por Fernando Diniz pode deixar a vaga para as oitavas de final muito bem encaminhada caso consiga mais um triunfo diante de sua torcida. O treinador deve manter a mesma estrutura tática dos jogos recentes, marcando também o retorno de Raniele para atuar como primeiro volante.

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Por outro lado, o Peñarol desembarca no Brasil atravessando um momento bastante delicado e sob pressão, carregando um jejum de cinco partidas sem vencer na temporada. No campeonato, o tradicional clube de Montevidéu soma apenas um ponto e vem de uma amarga derrota em casa para o Platense. Com uma longa lista de sete desfalques — sendo seis atletas machucados e um suspenso —, o técnico Diego Aguirre precisará alterar a equipe e apostará na velocidade pelos lados do campo para tentar surpreender o adversário e arrancar um bom resultado como visitante.

Onde assistir

ESPN e Disney+.

Prováveis escalações-

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André (Allan ou Carrillo), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Vitinho (Jesse Lingard ou Kaio César) e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.

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Peñarol: Washington Aguerre; Kevin Rodríguez, Matías González, Mauricio Lemos e Diego Laxalt; Eric Remedi; Umpiérrez, Luis Angulo, Jesús Trindade e Gastón Togni; Abel Hernández. Técnico: Diego Aguirre.

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