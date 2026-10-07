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Corinthians volta ao Brasileirão pressionado e encara sequência decisiva

Escrito por Alan Favaron (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira, 7, diante do Internacional, no Beira-Rio, às 19h30 e, logo de cara, terá um duelo decisivo no Campeonato Brasileiro. Após um período sem jogos, por conta da Super Data Fifa, o time paulista retorna aos gramados precisando voltar a vencer para se afastar da zona de rebaixamento e terá pela frente uma sequência decisiva na competição.

O clube alvinegro enfrenta uma má fase e vem de uma série de 7 partidas sem vitórias. Além disso, na Série A são 6 derrotas seguidas. Assim, com 32 pontos, Fernando Diniz e seus comandados estão na 14ª colocação, a apenas 3 pontos do Grêmio, primeira equipe dentro do Z4.

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O jogo desta quarta, contra o Internacional, é um confronto direto. O rival gaúcho também briga contra o descenso e está na 18ª posição, com 28 pontos. Ou seja, uma derrota nesta noite deixa o clube alvinegro ainda mais próximo das últimas colocações, além de ampliar ainda mais a má fase.

Precisando reagir, os próximos jogos não prometem ser fáceis para o Corinthians. No próximo final de semana, será a vez de um clássico, diante do Palmeiras, fora de casa. O rival luta pela liderança do Brasileirão e o time alvinegro ainda não venceu o Dérbi em 2026.

Para fechar as partidas do mês de outubro, mais três confrontos diretos na luta contra o Z4. Primeiro, o Corinthians recebe o Vitória (13º), depois encara o Vasco (16º) fora de casa e, por fim, na Neo Química Arena, terá o Mirassol (15º) pela frente.

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Abrindo o mês de novembro e encerrando a sequência decisiva, terá mais um clássico, desta vez contra o São Paulo, novamente fora de casa. O adversário está no meio da tabela, onde ocupa a 10ª colocação, com 36 pontos.

Com seis derrotas seguidas no Brasileirão, Fernando Diniz também chega pressionado para os próximos jogos. O treinador é questionado pelo desempenho da equipe, que também acumulou eliminações recentes na Copa do Brasil e na Libertadores.

A proximidade da zona de rebaixamento ameaça ainda mais o trabalho do treinador, que, até aqui, comandando o time alvinegro em 32 jogos, soma 13 vitórias, 8 empates e 11 derrotas, com um aproveitamento de 48,9%. Assim, caso não consiga uma reação imediata, Diniz corre o risco de ser demitido.

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