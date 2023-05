Corinthians viaja para o Rio sem Balbuena e demite preparador físico após protesto da torcida

(via Agência Estado)

O Corinthians deu novos sinais de um movimento de reformulação interna nesta quarta-feira. A delegação do clube viajou para o Rio, onde enfrentará o Botafogo na quinta, sem o zagueiro Balbuena na lista de relacionados, que também não contou com nomes como Junior Moraes, Cantillo e Rafael Ramos. Além disso, foi anunciado o desligamento do preparador físico Flávio de Oliveira, um dos principais alvos de um protesto realizado pelas organizadas do clube no último sábado.

Os quatro jogadores não entraram na relação por opção do técnico Vanderlei Luxemburgo. Balbuena e Rafael Ramos ficaram no banco na segunda-feira, contra o Fortaleza, enquanto Cantillo e Junior Moraes já haviam ficado de fora, mesmo caso de Du Queiroz, negociado com o Zenit, da Rússia.

Balbuena voltou ao Corinthians no ano passado com status de titular, em razão de sua primeira passagem pelo clube, mas já não é mais unanimidade. Sequer foi utilizado nos últimos quatro jogos, inclusive sob o comando de Cuca, contra o Remo, e de Danilo, contra o Palmeiras. O contrato do paraguaio termina em junho deste ano, por isso seu futuro no clube é incerto.

A lista de relacionados também tem novidades, como os atacantes Felipe Augusto e Wesley. Chrystian Barletta, que não ficou nem no banco na segunda-feira, foi colocado na relação. Principal referência técnica do elenco, Renato Augusto segue a recuperação de uma artroscopia no joelho direito e está fora do jogo.

PREPARADOR DEMITIDO

Além da sinalização de um maior aproveitamento da base e de uma nova relação com os medalhões do elenco, a chegada de Luxemburgo trouxe mudanças na comissão, comO a chegada de Antonio Mello e Maurício Copertino. Nesta quarta, o clube anunciou a saída do preparador físico Flávio de Oliveira sem fornecer maiores detalhes sobre a decisão. Apenas agradeceu "pela contribuição dada nestes meses de trabalho" e desejou "sucesso na sequência da sua trajetória profissional".

Em manifestação realizada no último sábado no CT Joaquim Grava, torcedores organizados incluíram o nome de Flávio entre os principais alvos do protesto, ao lado do presidente Duílio Monteiro Alves e do gerente de futebol Alessandro Nunes. No comunicado divulgado para convocar o ato, o preparador foi apontado como um dos responsáveis pelo mau rendimento dos jogadores.

"O que há é uma insistência em seguir com métodos fracassados, tanto dos estagiários, quanto da comissão que os acompanham, como é o caso do nosso 'preparador físico' Flávio de Oliveira. Todas as vezes que ele volta ao clube o time volta a ter incapacidade física de competir os 90 minutos. E aí, Alessandro? Onde está o tal departamento de saúde e performance do clube?", diz um trecho do texto.

Corinthians e Botafogo se enfrentam a partir das 19h30 de quinta-feira, no Engenhão, pela quinta rodada do Brasileirão. O time paulista ainda busca a primeira vitória sob o comando de Luxemburgo.