Corinthians vence Mirassol e encerra jejum no Brasileirão

O Corinthians encerrou um incômodo jejum de dez jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Mirassol por 2 a 0 na noite desta sexta-feira (30), na Neo Química Arena. Com o resultado positivo após uma sequência de nove derrotas e um empate, o Timão chegou aos 36 pontos. A equipe segue na 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento, mas agora a apenas um ponto de distância do próprio Mirassol, que é o primeiro time fora do Z-4, restando cinco rodadas para o fim da competição. A partida também marcou a primeira vitória do técnico Clarence Seedorf em seu terceiro jogo no comando da equipe alvinegra.

- LEIA MAIS: Brabas vencem Palestrinas em clássico pelo Paulista Sub-20

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O confronto foi marcado por um amplo domínio do Corinthians, que registrou 31 finalizações ao longo da partida e esbarrou em diversas defesas do goleiro Walter, ex-atleta do clube. A superioridade dos donos da casa foi acentuada aos 21 minutos do primeiro tempo, quando o lateral Bruno Santos, do Mirassol, foi expulso após acertar o braço no rosto do zagueiro André Ramalho. Apesar da vantagem numérica e da pressão, a retranca do time do interior só foi furada na etapa complementar.

O alívio corintiano começou a ser construído aos 13 minutos do segundo tempo. Matheuzinho fez um cruzamento rasteiro e Matheus Bidu apareceu de carrinho para empurrar a bola para o fundo das redes e abrir o placar. O golpe final que assegurou os três pontos aconteceu aos 34 minutos, em uma jogada de transição rápida. Garro puxou o contra-ataque e tocou para Kaio César na ponta direita, que cortou para o meio e finalizou colocado de perna esquerda, marcando um belo gol para fechar a conta na capital paulista.

Pela próxima rodada, as duas equipes terão compromissos decisivos. O Mirassol viaja a Santa Catarina para enfrentar a lanterna Chapecoense na terça-feira (3). Já o Corinthians tem pela frente o clássico contra o São Paulo na quarta-feira (4). O duelo será disputado na Vila Belmiro, com mando do Tricolor, uma vez que o estádio Morumbis está interditado para receber apresentações do grupo musical sul-coreano BTS.