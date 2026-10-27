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Corinthians vê risco de rebaixamento saltar para 66%; veja probabilidades

Escrito por Rodrigo Sampaio (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O risco de rebaixamento do Corinthians subiu de 43% para 66% ao fim da 32ª do Campeonato Brasileiro. Os números são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A derrota de virada, por 3 a 2, para o Vasco fez o Corinthians estacionar nos 33 pontos e cair para o antepenúltimo lugar, a 18ª posição, após as vitórias de Internacional e Grêmio rivais diretos na luta contra o descenso.

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Em 16º com 35 pontos, o Inter tem um risco de 38,5% de queda. Já o rival Grêmio, que abre o Z-4 (17º) com 34, tem 61,6% de probabilidade de cair para a segunda divisão.

O Corinthians acumula dez jogos sem vencer no Brasileirão (nove derrotas e um empate). A sequência negativa causou as demissões do técnico Fernando Diniz, que deu lugar ao holandês Clarence Seedorf, e do executivo de futebol Marcelo Paz.

O Corinthians encara o Mirassol na sexta-feira, dia 30, às 20h, na Neo Química Arena. O time do interior paulista está na 15ª posição, com 37 pontos, e também luta para fugir do Z-4. O jogo faz parte da série de confrontos diretos que a equipe corintiana terá até o fim da competição.

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VEJA O RISCO DE REBAIXAMENTO APÓS A 32ª RODADA:

Chapecoense - 99,98%

Remo - 99,58%

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Corinthians - 66%

Grêmio - 61,6%

Internacional - 38,5%

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Mirassol - 14,6%

Vitória - 6,4%

Coritiba - 6,2%

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Vasco da Gama - 4,1%

Botafogo - 2,6%

Red Bull Bragantino - 0,27%

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Brasileirão Corinthians Futebol risco de queda
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