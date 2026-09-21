Corinthians vê risco de rebaixamento ir a 21% após sexta derrota seguida no Brasileirão

A situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro vem se tornando cada vez mais delicada. Com a derrota para o Fluminense por 3 a 1 no último domingo, 20, o clube alvinegro chegou à sexta derrota seguida na competição e se aproximou ainda mais da zona de rebaixamento.

Vivendo uma má fase, a última vitória de Fernando Diniz e seus comandados foi no dia 9 de agosto, diante do Red Bull Bragantino, na 22ª rodada do Brasileirão. Desde então, foram derrotas para Cruzeiro, Coritiba, Santos, Chapecoense, Flamengo e, por último, Fluminense.

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Assim, com apenas 32 pontos em 28 jogos, o Corinthians está na 14ª posição, se aproximando cada vez mais da zona de rebaixamento. Atualmente, a equipe alvinegra tem apenas 3 pontos a mais que o Grêmio, 17º colocado e primeiro time dentro do Z-4.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time paulista tem 21,4% de chance de rebaixamento.

Além disso, no domingo, o time paulista somou mais uma derrota dentro de casa, local em que o clube é historicamente muito forte. Nesta edição do Brasileirão, o Corinthians conquistou apenas 18 dos 45 pontos disputados na Neo Química Arena, tendo um aproveitamento de 40% em seu estádio e sendo o quarto pior mandante do campeonato.

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Para piorar a situação alvinegra, a equipe encara uma sequência decisiva após a Data Fifa, em que enfrentará quatro rivais da parte de baixo da tabela, em seis jogos. Além disso, terá dois clássicos pela frente.

Primeiro, encara o Internacional, 18º colocado. Depois, enfrenta o Palmeiras, grande rival e que briga pelo título do Brasileirão, ambos como visitante. Na sequência, terá Vitória (13ª), Vasco (16ª) e Mirassol (15ª), com os rivais baiano e paulista dentro de casa e o carioca longe de seus domínios. Por fim, terá o Majestoso, contra o São Paulo, fora.

Porém, Fernando Diniz ganhou um tempo importante para tentar recuperar a equipe. Por conta da Data Fifa, o Corinthians só volta a campo no dia 7 de outubro, uma quarta-feira, contra o Internacional. O duelo será no Beira-Rio, às 19h30, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.