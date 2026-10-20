Corinthians vê risco de queda subir para 43% após empate com o Vitória; veja probabilidades

O Corinthians viu o risco de rebaixamento subir após o empate por 1 a 1 com o Vitória, na Neo Química Arena, em jogo válido pela 31ª rodada Campeonato Brasileiro. No primeiro duelo após a contratação de Clarence Seedorf como técnico, o time alvinegro amargou a nona partida sem vitória na competição nacional. A equipe soma 32 pontos e está na 16ª posição, colada ao Z-4.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o risco do Corinthians ser rebaixado para a Série B é de 43,1%. O número era de 41,1% na rodada anterior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O empate fora de casa ajudou o Vitória, cujo risco de ser rebaixado é de somente 4,6%. Os baianos estão na 13ª posição, com37 pontos.

Na próxima rodada, o Corinthians encara o Vasco, em São Januário, em confronto direto na briga para se afastar do Z-4. O risco de os cariocas serem rebaixados está em 10,3%. Aequipe cruz-maltina tem 35 pontos e está logo acima do time paulista, na 15ª colocação. Apesar da derrota para o São Paulo no sábado, os vascaínos estão em momento de ascensão e decidem uma vaga na final da Copa Sul-Americana.

Por sua vez, a dupla Gre-Nal vive situação dramática. Derrotado em casa pelo Cruzeiro no domingo, o Grêmio viu o risco de rebaixamento subir para 76,1%. A equipe soma apenas 31 pontos e está na 18ª colocação. O Internacional, que abre o Z-4, na 17ª posição, estacionou nos 32 pontos após a derrota fora de casa para o Mirassol. Enquanto os colorados têm 57,7% da probabilidade de queda, a equipe do interior paulista reduziu o número para 7%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O lanterna Chapecoense e o penúltimo colocado Remo não venceram na rodada e praticamente deram adeus à Série A. As equipes têm 99,9% e 98,1% da probabilidade de queda, respectivamente.

VEJA O RISCO DE REBAIXAMENTO APÓS A 31ª RODADA:

Chapecoense - 99.9%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Remo - 98.1%

Grêmio - 76.7%

Internacional - 57.7%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Corinthians - 43.1%

Vasco da Gama - 10.3%

Mirassol - 7.0%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vitória - 4.6%

Coritiba - 1.5%

Botafogo - 0.93%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bragantino - 0.10%

São Paulo - 0.033%