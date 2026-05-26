Corinthians vê renovação de Memphis com otimismo, mas busca achar parceiro para salários

Ainda não é possível dizer se Memphis Depay irá renovar seu contrato com o Corinthians, mas o clube está otimista para estender o vínculo do atleta, que se encerra em 20 de junho, período em que ele deve estar na Copa do Mundo defendendo a seleção da Holanda. Apesar de a permanência do camisa 10 ser mais provável neste momento do que há alguns meses, a diretoria enfrenta um cenário desafiador para encontrar parceiros para bancar o salário milionário do atacante.

Segundo apurou o Estadão, a diretoria trabalha para encontrar dois parceiros que ajudem a pagar parte dos vencimentos de Memphis. O patrocinador máster do Corinthians, a casa de aposta Esportes da Sorte, se movimenta para ajudar a diretoria e poderia inclusive ajudar na operação.

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Memphis tem demonstrado interesse em renovar e a diretoria encarou a presença do jogador no duelo com o Atlético-MG, mesmo às vésperas da convocação para a Copa e após voltar de lesão, como um sinal verde do jogador para a extensão do vínculo.

O atacante ainda não recebeu uma oferta oficial de renovação, mas teria concordado em reduzir quase metade do salário de R$ 3,5 milhões para ficar no Brasil. A negociação está sendo tocada pelo executivo de futebol Marcelo Paz e pelo presidente Osmar Stábile.

Além de negociar a permanência de Memphis, o Corinthians trata com o jogador uma maneira de pagar cerca de R$ 40 milhões referentes a luvas e bônus por metas contratuais que estão atrasados. Uma eventual renovação de contrato não contemplaria tais aditivos. Outros estrangeiros, como o inglês Jesse Lingard e o marroquino Zakaria Labyad, recebem valores considerados dentro da realidade do clube.

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Aos 32 anos, Memphis tem 78 jogos com a camisa do Corinthians, com 20 gols marcados e 15 assistências. Contratado em julho de 2024, ele conquistou três títulos com a camisa alvinegra: Paulistão (2025), Copa do Brasil (2025) e Supercopa Rei (2026).

O Corinthians atravessa grave crise financeira, com um passivo total de aproximadamente R$ 2,7 bilhões. O clube está punido pela Fifa com transfer ban pela dívida com o Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela contratação do volante venezuelano José Martínez. Há risco de novas punições por pendências na casa de R$ 40 milhões com o Talleres, da Argentina, por Rodrigo Garro, e outra de aproximadamente R$ 6 milhões com o Midtjylland, da Dinamarca, pela compra de Charles.