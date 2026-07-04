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Corinthians vai jogar amistoso no interior do Paraná; saiba quando e onde

Ingressos para o confronto já estão à venda; elenco alvinegro se prepara para retorno do Brasileirão

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.07.2026, 17:22:08 Editado em 04.07.2026, 17:21:55
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Corinthians vai jogar amistoso no interior do Paraná; saiba quando e onde
Autor Yuri Alberto durante treinamento no CT Joaquim Grava - Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians

O Corinthians fará amistoso contra o Cascavel no dia 12 de julho, um domingo, às 16h, no Estádio Olímpico Regional, no interior do Paraná. A partida servirá como preparação para a equipe paulista durante a pausa do Campeonato Brasileiro em virtude da Copa do Mundo, visando o retorno das competições nacionais e internacionais.

-LEIA MAIS: Marrocos vence Canadá por 3 a 0 e é o primeiro classificado para as quartas da Copa

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O último compromisso da equipe paulista ocorreu no dia 30 de maio, em uma vitória por 3 a 1 sobre o Grêmio, em Porto Alegre, que antecedeu a liberação dos atletas. Após o duelo no Paraná, o Corinthians terá mais 11 dias de preparação até voltar a entrar em campo oficialmente no dia 23 de julho, contra o Remo, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão.

Para o Cascavel, o amistoso divide espaço com uma agenda apertada e decisiva. Antes de encarar o Corinthians, o time paranaense disputa outro amistoso no sábado, também às 16h e no Olímpico Regional, contra o Grêmio, promovido pelos mesmos organizadores.

A organização da partida contra o Corinthians é encabeçada por um grupo de empresários, que repassará um valor fixo aos dois clubes e ficará com o restante da renda arrecadada.

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Os ingressos já estão à venda e contam com uma promoção de entrada solidária, que garante o pagamento de meia-entrada mediante a doação de um quilo de alimento não perecível no estádio, sendo que crianças de até dois anos têm entrada gratuita. Os valores das inteiras variam conforme o setor: 160 reais para os espaços atrás dos gols, 280 reais para a arquibancada central e 520 reais para o setor coberto, que oferece serviço de bebidas à vontade.

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