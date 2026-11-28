Os dias 28 e 29 de dezembro de 2026, sábado e domingo, serão de grande importância para o futuro do Corinthians. No mesmo final de semana, o clube terá a eleição que encerra o mandato-tampão de Osmar Stabile, colocado no poder após o impeachment de Augusto Melo, e um jogo contra o Grêmio tratado como final, já que pode livrar o time alvinegro do rebaixamento ou aproxima-lo da Série B.

A eleição ocorre neste sábado, no Parque São Jorge, sede social do clube, das 9h às 17h, sem previsão oficial para o fim da apuração. Sérgio Janikian e Rozallah Santoro são os favoritos a vencer o pleito, enquanto Zé Mendes corre por fora. Ilmar Schiavenato e André Castro também são candidatos, apontados como azarões.

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Cerca de 4 mil associados estarão aptos a ir às urnas para escolher quem vai assumir o executivo do Corinthians em meio a uma das piores crises institucionais de sua história. Na segunda-feira, 23, cinco dias antes da eleição, o Ministério Público de São Paulo pediu intervenção judicial no clube.

Para justificar o pedido, os promotores Luiz Ambra Neto e Silvio Antônio Marques justificaram argumentaram que a interesse público sobre o clube, que tem uma dívida na casa dos R$ 2,8 milhões e viu dos de seus ex-presidentes, Augusto Melo e Andrés Sanchez, serem expulsos.

Melo é réu por associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro, suspeito de participar de um esquema para desviar recursos da ex-patrocinadora Vai de Bet por meio de um contrato de intermediação.

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Andrés Sanchez, por sua vez, chegou a admitir ter usado o cartão corporativo do clube para gastos pessoais, porém alegou ter confundido com seu próprio cartão. Ele é acusado de apropriação indébita, assim como seu aliado e também ex-presidente Duilio Monteiro Alves, que também teria usado recursos da instituição para despesas pessoais.

Esses três casos são citados no processo que pede a intervenção, durante a qual seria nomeada uma Comissão Interventora, formada por pessoas sem conexão com o clube, que atuaria por, no mínimo, três meses. A Justiça, contudo, adiou a análise da ação do MP, porque entende que é preciso aguardar o resultado da eleição.

"A intervenção foi requerida para a véspera de eleição já convocada. Os mandatos do Presidente e dos Vice-Presidentes se encerram em 31 de dezembro de 2026. A Comissão Interventora, pelo prazo inicial de três meses, alcançaria em sua maior parte a Diretoria a ser eleita em 28 de novembro, que ainda não existe, não foi ouvida e à qual nenhuma conduta é imputada", diz trecho da decisão, proferida pela juíza Tamara Hochgreb Matos, da 1ª Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé.

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A Justiça também tomou decisões diretamente no âmbito das eleições corintianas, depois de Uma ação movida pelo advogado e sócio do clube Felipe José Mendes da Silva, que contesta a validade do cadastro eleitoral divulgado pelo clube para a eleição. A partir desta ação, a 4ª Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé determinou, em tutela de urgência, que o Corinthians cumpra uma série de exigências para a realização do pleito.

O juiz Guilherme Augusto de Oliveira Barna determinou o bloqueio de 14 matrículas vinculadas a falecidos e a criação de uma urna própria para colher e apurar separadamente os votos dos sócios cujos cadastros não possuem telefone, e-mail ou celular. Caso uma das duas determinações seja descumprida, o magistrado estabeleceu que o pleito poderá ser suspenso e adiado.

Assim como ocorreu nas últimas votações no Parque São Jorge - impeachment de Augusto Melo, expulsões de dirigentes e eleição para mandato-tampão -, o lado de fora do clube deve ter forte mobilização de torcedores. Manifestações na Rua São Jorge, 777, viraram rotina desde o ano passado.

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A mesma torcida estará presente em peso na Neo Química Arena, no domingo, onde, a partir das 18h30, o Corinthians enfrente o Grêmio no que pode ser o jogo que irá salvá-lo do rebaixamento, na penúltima rodada do Brasileirão.

O time alvinegro é o 15º colocado, com 41 pontos, mesma pontuação do Grêmio, que está em 16º por desvantagem de cinco gols no saldo. Também com 41 e 10 gols negativos no saldo, o Mirassol abre a degola.

Confira as chapas que concorrem à presidência do Corinthians:

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Chapa 08 - Integridade

Presidente: José Augusto Mendes

1º vice-presidente: Marcelo Kahan Mandel

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2ª vice-presidente: Mirella Havir

Chapa 09 - Basta

Presidente: Ilmar Schiavenato

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1ª vice-presidente: Susy Miranda Sanchez

2º vice-presidente: Ernesto Teixeira

Chapa 05 - Corinthians De Verdade

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Presidente: Sérgio Janikian

1º vice-presidente: Antonio Jorge Rachid Junior

2ª vice-presidente: Simone Martins dos Anjos

Chapa 27 - Transforma Corinthians

Presidente: André Castro

1º vice-presidente: Everton Dumbrovsky

2º vice-presidente: Luiz Soares dos Santos

Chapa Todo Dia Pelo Corinthians

Presidente: Rozallah Santoro

1º vice-presidente: Joaquim Arruda

2º vice-presidente: José Mansur